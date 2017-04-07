Е.Енин: в течение последних трех лет с РФ было экстрадировано около 70 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В течение последних трех лет с Россию в Украину было экстрадировано 70 человек, а из Украины в Россию - более 30 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает УНН.
"На сегодняшний день статистика экстрадиций есть в пользу Украины. В течение последних трех лет российская сторона передала нам около 70 правонарушителей. В то время Украина выдала в Россию более 30 правонарушителей", - заявил он.
Как сообщал УНН, 7 апреля Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в Украину экстрадировали задержанного в Москве бывшего УГАИ ГУ МВД Украины в городе Киеве Николая Макаренко.