Е.Енин: в течение последних трех лет с РФ было экстрадировано около 70 человек

"На сегодняшний день статистика экстрадиций есть в пользу Украины. В течение последних трех лет российская сторона передала нам около 70 правонарушителей. В то время Украина выдала в Россию более 30 правонарушителей", - заявил он.

Как сообщал УНН, 7 апреля Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в Украину экстрадировали задержанного в Москве бывшего УГАИ ГУ МВД Украины в городе Киеве Николая Макаренко.