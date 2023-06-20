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Є підтоплення у кількох районах: у Києві злива залила вулиці, парковки і навіть транспорт

Київ • УНН

 • 1530182 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Через залпові зливи виникли локальні підтоплення у кількох районах Києва. Гідрослужби "Київавтодору" продовжують ліквідовувати наслідки зливи. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.

Є підтоплення у кількох районах: у Києві злива залила вулиці, парковки і навіть транспорт

Цитата

«Гідрослужби "Київавтодору" продовжують ліквідовувати наслідки зливи у місті. Унаслідок залпових злив виникли локальні підтоплення у кількох районах столиці», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що основною причиною таких підтоплень є неспроможність системи дощової каналізації впоратися із миттєвою великою кількістю опадів.

«На місцях продовжують працювати бригади гідрослужб «Київавтодору», залучено спецтехніку та спецобладнання», - інформує КМДА.

Зазначається, що за інформацією Укргідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 20 червня продовжиться значний дощ.

Доповнення

Сьогодні вулиці Києва затопила після дощу. Як повідомляють користувачі соцмереж, вода залила вулиці, парковки і навіть громадський транспорт.

У ДСНС попереджали, що 20 червня в деяких регіонах України погіршиться погода.

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