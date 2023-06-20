Є підтоплення у кількох районах: у Києві злива залила вулиці, парковки і навіть транспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Через залпові зливи виникли локальні підтоплення у кількох районах Києва. Гідрослужби "Київавтодору" продовжують ліквідовувати наслідки зливи. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.
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«Гідрослужби "Київавтодору" продовжують ліквідовувати наслідки зливи у місті. Унаслідок залпових злив виникли локальні підтоплення у кількох районах столиці», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що основною причиною таких підтоплень є неспроможність системи дощової каналізації впоратися із миттєвою великою кількістю опадів.
«На місцях продовжують працювати бригади гідрослужб «Київавтодору», залучено спецтехніку та спецобладнання», - інформує КМДА.
Зазначається, що за інформацією Укргідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 20 червня продовжиться значний дощ.
Доповнення
Сьогодні вулиці Києва затопила після дощу. Як повідомляють користувачі соцмереж, вода залила вулиці, парковки і навіть громадський транспорт.
У ДСНС попереджали, що 20 червня в деяких регіонах України погіршиться погода.