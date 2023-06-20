Есть подтопления в нескольких районах: в Киеве ливень залил улицы, парковки и даже транспорт

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«Гидрослужбы "Киевавтодора" продолжают ликвидировать последствия ливня в городе. В результате залповых ливней возникли локальные подтопления в нескольких районах столицы», - говорится в сообщении.

Сообщается, что основной причиной таких подтоплений является неспособность системы дождевой канализации справиться с мгновенным большим количеством осадков.

«На местах продолжают работать бригады гидрослужб «Киевавтодора», привлечена спецтехника и спецоборудование», - информирует КГГА.

Отмечается, что по информации Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 20 июня продолжится значительный дождь.

Дополнение

Сегодня улицы Киева затопило после дождя. Как сообщают пользователи соцсетей, вода залила улицы, парковки и даже общественный транспорт.

В ГСЧС предупреждали, что 20 июня в некоторых регионах Украины ухудшится погода.