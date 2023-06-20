Есть подтопления в нескольких районах: в Киеве ливень залил улицы, парковки и даже транспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Из-за залповых ливней возникли локальные подтопления в нескольких районах Киева. Гидрослужбы "Киевавтодора" продолжают ликвидировать последствия ливня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.
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«Гидрослужбы "Киевавтодора" продолжают ликвидировать последствия ливня в городе. В результате залповых ливней возникли локальные подтопления в нескольких районах столицы», - говорится в сообщении.
Сообщается, что основной причиной таких подтоплений является неспособность системы дождевой канализации справиться с мгновенным большим количеством осадков.
«На местах продолжают работать бригады гидрослужб «Киевавтодора», привлечена спецтехника и спецоборудование», - информирует КГГА.
Отмечается, что по информации Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 20 июня продолжится значительный дождь.
Дополнение
Сегодня улицы Киева затопило после дождя. Как сообщают пользователи соцсетей, вода залила улицы, парковки и даже общественный транспорт.
В ГСЧС предупреждали, что 20 июня в некоторых регионах Украины ухудшится погода.