Яйця та курятина опинилися серед продуктів-рекордсменів за ціновим спадом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. За останній місяць в українському списку соціальних продуктів харчування найбільше подешевшали яйця та курятина - на 2,3% та 1,8% відповідно, передає УНН з посиланням на інфляційний барометр.
До трійки рекордсменів за ціновим спадом також увійшли крупи гречані (-1,3%). Водночас деякі продукти харчування подорожчали, але не суттєво. Йдеться про картоплю та ковбаси - на 0,2% та 0,5% відповідно.
Інші соціальні продукти харчування значно подорожчали. До прикладу, капуста додала в ціні 50,3%, буряк — 49,3%, свинина - 9,6%, макарони 7,7%.
Нагадаємо, українська курятина побила рекорди з експортованості і цінової доступності.