Явка на виборах до Європарламенту була найвищою за 20 років, перемагають проєвропейські партії

КИЇВ. 27 травня. УНН. Десятки мільйонів виборців в Європейському союзі віддали свої голоси за наступний парламент блоку. Явка виборців по всьому ЄС, за винятком Великої Британії, становила близько 51%, що є найвищим показником за 20 років, повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".