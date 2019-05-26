Явка на виборах до Європарламенту була найвищою за 20 років, перемагають проєвропейські партії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Десятки мільйонів виборців в Європейському союзі віддали свої голоси за наступний парламент блоку. Явка виборців по всьому ЄС, за винятком Великої Британії, становила близько 51%, що є найвищим показником за 20 років, повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Як свідчать прогнози, оприлюднені Європарламентом, проєвропейські партії можуть виграти близько двох третин місць у 751-місному законодавчому органі.
При цьому, як свідчать екзит-поли, популістські, крайньо-праві партії, а також зелені матимуть значні здобутки на цих виборах.
Зокрема, за цими даними, крайньо-права партія Марін Ле Пен перемагає на виборах до Європарламенту у Франції, випередивши партію президента Емманюеля Макрона.
Екзит-поли засвідчили, що партія німецького канцлера Анґели Меркель і її партнера з лівоцентристської коаліції також зазнали втрат у підтримці виборців.
Ранні прогнози свідчать, що зелені можуть забезпечити собі 71 місце в Європарламенті, порівняно з 52 на виборах 2014 року.
Прогнози свідчать, що проєвропейські партії не отримають більшості у парламенті, і зелені стануть можливими партнерами по коаліції.
Нагадаємо, 26 травня – останній з чотирьох днів голосування за наступний парламент блоку.
Починаючи з 23 травня вже проголосували сім країн-членів ЄС. 26 травня голосувала 21 країна.