Явка на выборах в Европарламент была самой высокой за 20 лет, побеждают проевропейские партии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Десятки миллионов избирателей в Европейском союзе отдали свои голоса за следующий парламент блока. Явка избирателей по всему ЕС, за исключением Великобритании, составляла около 51%, что является самым высоким показателем за 20 лет, сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Как свидетельствуют прогнозы, обнародованные Европарламентом, проевропейские партии могут выиграть около двух третей мест в 751-местном законодательном органе.
При этом, как свидетельствуют экзит-полы, популистские, крайне правые партии, а также зеленые будут иметь значительные достижения на этих выборах.
В частности, по этим данным, крайне правая партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции, опередив партию президента Эммануэля Макрона.
Экзит-полы показали, что партия немецкого канцлера Ангелы Меркель и ее партнера по левоцентристской коалиции также понесли потери в поддержке избирателей.
Ранние прогнозы показывают, что зеленые могут обеспечить себе 71 место в Европарламенте по сравнению с 52 на выборах 2014 года.
Прогнозы свидетельствуют, что проевропейские партии не получат большинства в парламенте, и зеленые станут возможными партнерами по коалиции.
Напомним, 26 мая - последний из четырех дней голосования за следующий парламент блока.
Начиная с 23 мая уже проголосовали семь стран-членов ЕС. 26 мая голосовала 21 страна.