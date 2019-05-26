Явка на выборах в Европарламент была самой высокой за 20 лет, побеждают проевропейские партии

КИЕВ. 27 мая. УНН. Десятки миллионов избирателей в Европейском союзе отдали свои голоса за следующий парламент блока. Явка избирателей по всему ЕС, за исключением Великобритании, составляла около 51%, что является самым высоким показателем за 20 лет, сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".