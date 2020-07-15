Ярославський Зеленському: неважливо, хто купить "Електроважмаш", його важливо продати, щоб врятувати

ukru
Ексклюзив
08:24 • 44510 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 96102 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 103124 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 165162 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 137229 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 146408 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 147788 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129246 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183225 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126276 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 104315 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 143101 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 123852 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 110073 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 110287 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 44429 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 96010 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 103102 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 87020 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 131429 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 104496 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 105113 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 122851 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 139390 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 137436 перегляди
Актуальне
Ярославський Зеленському: неважливо, хто купить "Електроважмаш", його важливо продати, щоб врятувати

Ярославський Зеленському: неважливо, хто купить "Електроважмаш", його важливо продати, щоб врятувати

Київ • УНН

 • 9178 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Відомий український бізнесмен Олександр Ярославський (власник групи DCH, входить до ТОП-10 рейтингу Forbes Ukraine) написав відкритого листа Президенту України Володимиру Зеленському з копією на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в якому попросив дозволити ситуацію на харківському заводі ДП "Електроважмаш". Документ опубліковано на офіційному сайті групи DCH, повідомляє УНН

"Як громадянин Харкова звертаюся до Вас з проханням вирішити ситуацію на колись найпотужнішому харківському підприємстві "Електроважмаш", яке знаходиться в державній власності і у веденні ФДМУ. Сьогодні завод на межі зупинки: він обтяжений мільярдними боргами, втрачені ринки збуту. "Електроважмаш" повторює долю Харківського авіаційного заводу, якого фактично немає", — сказано в листі.

Бізнесмен, зокрема, зазначив, що при нинішньому стані речей "Електроважмаш" не доживе до приватизації, проведення якої Фонд держмайна України анонсував у 2021 році. І провів паралель із Харківським авіаційним заводом, який фактично не працює : "Електроважмаш" повторює долю Харківського авіаційного заводу, якого фактично більше немає".

Ключовою проблемою "Електроважмашу" Олександр Ярославський назвав непрофесійне управління. "Практика показує, що порятунок підприємств такого рівня можливий тільки шляхом приходу відповідального приватного інвестора", - пише бізнесмен, в активі якого відродження після тривалого простою "Харківського тракторного заводу (ХТЗ).

Раніше Ярославський заявляв про свій інтерес до приватизації "Електроважмашу" - в числі інших об'єктів "великої приватизації". Однак головна думка його сьогоднішнього звернення: не важливо, хто купить, головне продати, щоб врятувати. "Прошу Вас, пане Президенте, втрутитись у ситуацію та зберегти "Електроважмаш" для Харкова і України. Не має значення, хто стане власником "Електроважмашу" після його приватизації. Важливо, щоб завод жив, працював, розвивався, платив податки, давав робочі місця і зарплати харків'янам", — пише Олександр Ярославський Президентові України Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, що Олександр Ярославський є почесним громадянином Харкова та Харківської області. Укранські Новини стежать за розвитком ситуації на "Електротяжмаші".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32