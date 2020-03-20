Ярославський перерахував 2 млн дол. на цільову діяльність Харківського антикризового штабу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Відомий український бізнесмен Олександр Ярославський, керівник Харківського антикризового штабу, сьогодні перерахував 2 млн дол. на фінансування закупівлі товарів, необхідних регіону для протидії епідемії коронавірусу. Про зарахування цього першого внеску повідомив офіційний сайт штабу, передає УНН.
За гроші бізнесмена будуть придбані 450 тис. експрес-тестів на коронавірус. Тест-системи цього виду закуплять на додаток до тестових ПЛР-системам, які днями прибудуть в Україну з Китаю, відповідно до домовленостей Олександра Ярославського і власника Alibaba Джека Ма.
Нагадаємо, що вчора на зустрічі з представниками харківського бізнесу Олександр Ярославський сказав, що загальна сума його фінансової участі у протидії епідемії коронавірусу становитиме 13 млн дол., а потім додав, що перший транш перерахує негайно.
Згідно з опублікованими на сайті штабу даними, загальна сума, яка потрібна на обладнання та матеріали для боротьби з епідемією, становить 2,384 млн дол. для Харкова і 2,347 млн дол. для області. Ці ж дані були вчора озвучені на зустрічі з лідерами харківського бізнесу.
За інформацією Харківського антикризового штабу, бізнесмени активно підтримують ініціативу Ярославського і звертаються з пропозиціями профінансувати закупівлю тих чи інших матеріальних ресурсів. У понеділок планується оприлюднити зведену інформацію за підсумками перших днів збору коштів.
Нагадаємо, що штаб був створений за підсумками зустрічі в Офісі Президента представників влади та великого бізнесу. 17 березня було його перше засідання, а 19 березня відбулася зустріч з лідерами регіональної бізнес-спільноти.