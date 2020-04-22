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Ярославський домовився з Фуксом, щоб харківським медикам привезли 4 тис. костюмів біозахисту

Ярославський домовився з Фуксом, щоб харківським медикам привезли 4 тис. костюмів біозахисту

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня.  УНН. Сьогодні Харків отримав 4 тисячі костюмів біологічного захисту для місцевих медиків. Про їх постачання власник і президент DCH Олександр Ярославський домовився з бізнесменом-харків'янином Павлом Фуксом. Повідомлення про це мер міста Геннадій Кернес розмістив в своєму Telegram-каналі.

Кернес зазначив, що найважливіше під час епідемії - вберегти здоров'я лікарів і медперсоналу, що знаходяться на передовій і приймають на себе перший удар. "Харківські медики сьогодні повинні бути надійним чином захищені від коронавируса, щоб не допустити ситуацію, яку ми бачимо в інших регіонах і країнах. Одна з найважливіших для цього речей - костюми біологічного захисту. Їх місту забезпечив харківський бізнес. Олександр Ярославський домовився з Павлом Фуксом , і сьогодні у нас на складі є 4 тисячі цих костюмів для наших лікарів. З такими людьми нам нічого не страшно. ми вистоїмо, ми витримаємо, бо ми харків'яни, і ми любимо Харків! ", - написав мер Харкова.

Сьогодні, виступаючи на сесії міськради, харківський градоначальник розповів також депутатському корпусу і городянам про створюваний Ярославським в рамках технопарку "Екополіс ХТЗ" центр вірусології: "За допомогою бізнесмена Олександра Ярославського сьогодні місто отримало сучасну лабораторію, де ми самі будемо робити тести, щоб харків'яни були в безпеці". І нагадав, що "все почалося з ПЛР-тестів: перші передав Україні Джек Ма, один Ярославського, далі 100 тис. Купував Ярославський за власні гроші".

Як відомо, рішення про створення в складі "Екополіса ХТЗ" центру вірусології було прийнято 14 квітня. І вже через кілька днів в Україну прибула перша партія обладнання.

Створюваний "Експертна лабораторно-діагностичний центр інфекційних хвороб та санітарного захисту" буде оснащений технікою виробництва одного з провідних американських виробників ThermoFisher Scientific (спеціалізується на виготовленні наукових приладів, реактивів та витратних матеріалів та ін. Для наукових лабораторій медустанов, біотехнологічних і фармацевтичних компаній ). Устаткування загальною вартістю 15 млн. Грн. вже доставлено до Харкова, в тому числі: геномної секвенатор NGS нового покоління, ампліфікатор, флуориметр, ПЛР-система відкритого типу, що працює в реальному часі, ламіновану шафу і УФ-бокс та інше основне обладнання та допоміжні матеріали. Цей лабораторний комплекс забезпечує високу гнучкість по параметру кількості одночасно аналізованих проб, високу точність і швидкість досліджень.
Олександр Ярославський в своєму інтерв'ю Радіо "Свобода" покликав на роботу в "Екополісі ХТЗ" провідних вірусологів, пообіцявши всі умови і 999 999 дол. за винахід вакцини проти Covid-19 . Планується, що в цьому центрі згодом будуть вестися дослідження не тільки по коронавірус, але і по інших збудників небезпечних епідемій.

Нагадаємо, що "Екополіс ХТЗ" - це інноваційна ділова екосистема на базі Харківського тракторного заводу (ХТЗ), що належить Олександру Ярославському. Після редевелопмента території підприємства на вільних площах виросте багатофункціональна екосистема, що включає різні напрямки і кластери: індустріальний парк, IT-кластеру, логістичний, торговий, дослідний, освітній і медичний кластерів. Ярославський планує інвестувати в проект близько 1 млрд дол., що дасть Харкову більше 10 тис. Нових високотехнологічних робочих місць.

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