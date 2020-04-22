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Ярославский договорился с Фуксом, чтобы харьковским медикам привезли 4 тыс. костюмов биозащиты

Ярославский договорился с Фуксом, чтобы харьковским медикам привезли 4 тыс. костюмов биозащиты

Киев  •  УНН

 • 11064 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Сегодня Харьков получил 4 тысячи костюмов биологической защиты для местных медиков. Об их поставке владелец и президент DCH Александр Ярославский договорился с бизнесменом-харьковчанином Павлом Фуксом. Сообщение об этом мэр города Геннадий Кернес разместил в своем Telegram-канале.

Кернес отметил, что самое важное во время эпидемии — уберечь здоровье врачей и медперсонала, находящихся на передовой и принимающих на себя первый удар. "Харьковские медики сегодня должны быть надежнейшим образом защищены от коронавируса, чтобы не допустить ситуацию, которую мы видим в других регионах и странах. Одна из самых важных для этого вещей — костюмы биологической защиты. Их городу обеспечил харьковский бизнес. Александр Ярославский договорился с Павлом Фуксом, и сегодня у нас на складе есть 4 тысячи этих костюмов для наших врачей. С такими людьми нам ничего не страшно. Мы выстоим, мы выдержим, потому что мы харьковчане, и мы любим Харьков!", — написал мэр Харькова.

Сегодня, выступая на сессии горсовета, харьковский градоначальник рассказал также депутатскому корпусу и горожанам про создаваемый Ярославским в рамках технопарка "Экополис ХТЗ" центр вирусологии: "С помощью бизнесмена Александра Ярославского сегодня город получил современную лабораторию, где мы сами будем делать тесты, чтобы харьковчане были в безопасности". И напомнил, что "все началось с ПЦР-тестов: первые передал Украине Джек Ма, друг Ярославского, далее 100 тыс. покупал Ярославский за собственные деньги".

Как известно, решение о создании в составе "Экополиса ХТЗ" центра вирусологии было принято 14 апреля. И уже через несколько дней в Украину прибыла первая партия оборудования.

Создаваемый "Экспертный лабораторно-диагностический центр инфекционных болезней и санитарной защиты" будет оснащен техникой производства одного из ведущих американских производителей ThermoFisher Scientific (специализируется на изготовлении научных приборов, реактивов и расходных материалов и др. для научных лабораторий медучреждений, биотехнологических и фармацевтических компаний). Оборудование общей стоимостью 15 млн. грн. уже доставлено в Харьков, в том числе: геномный секвенатор NGS нового поколения, амплификатор, флуориметр, ПЦР-система открытого типа, работающая в реальном времени, ламинарный шкаф и УФ-бокс и прочее основное оборудование и вспомогательные материалы. Этот лабораторный комплекс обеспечивает высокую гибкость по параметру количества одновременно анализируемых проб, высокую точность и скорость исследований.

Александр Ярославский в своем интервью Радио "Свобода" позвал на работу в "Экополисе ХТЗ" ведущих вирусологов, пообещав все условия и 999 999 долл. за изобретение вакцины против Covid-19. Планируется, что в этом центре впоследствии будут вестись исследования не только по коронавирусу, но и по другим возбудителям опасных эпидемий.

Напомним, что "Экополис ХТЗ" — это инновационная деловая экосистема на базе Харьковского тракторного завода (ХТЗ), принадлежащего Александру Ярославскому. После редевелопмента территории предприятия на свободных площадях вырастет многофункциональная экосистема, включающая различные направления и кластеры: индустриальный парк, IT-кластера, логистический, торговый, исследовательский, образовательный и медицинский кластеров. Ярославский планирует инвестировать в проект около  1 млрд долл., что даст Харькову более 10 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест.

Украинские Национальные Новости

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