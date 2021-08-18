Ярмоленко відзначився двома результативними діями у матчі за "Вест Хем U-23"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Український вінгер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко віддав дві гольові передачі у складі команди U-23 в матчі проти "Арсеналу" U-23, інформує УНН з посиланням на сайт команди.
Деталі
За молодіжний склад "Вест Хема" отримав право зіграти і українець Андрій Ярмоленко. Він вийшов на поле в стартовому складі своєї команди і провів на ньому 71 хвилину. Дві гольові передачі на 13-й і 68-й хвилинах наш співвітчизник посприяв перемозі "молотобійців".
Молодіжка "Вест Хема" розгромила "Арсенал" (6:1), здобувши першу перемогу в новому сезоні.
Варто відзначити, що раніше перша команда "Вест Хема" обіграла "Ньюкасл" (4:2) в стартовому матчі Англійської Прем'єр-ліги. Ярмоленко вийшов на заміну в кінці гри.
Доповнення
Вже 23 серпня "Вест Хем" прийматимуть "Лестер".