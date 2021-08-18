Ярмоленко відзначився двома результативними діями у матчі за "Вест Хем U-23"

Деталі

За молодіжний склад "Вест Хема" отримав право зіграти і українець Андрій Ярмоленко. Він вийшов на поле в стартовому складі своєї команди і провів на ньому 71 хвилину. Дві гольові передачі на 13-й і 68-й хвилинах наш співвітчизник посприяв перемозі "молотобійців".

Молодіжка "Вест Хема" розгромила "Арсенал" (6:1), здобувши першу перемогу в новому сезоні.

Варто відзначити, що раніше перша команда "Вест Хема" обіграла "Ньюкасл" (4:2) в стартовому матчі Англійської Прем'єр-ліги. Ярмоленко вийшов на заміну в кінці гри.

Доповнення

Вже 23 серпня "Вест Хем" прийматимуть "Лестер".