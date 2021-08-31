Ярмоленко розповів про фактор штучного поля напередодні матчу із Казахстану

Цитата

Ярмоленко наголосив, що поле у Казахстані зі штучного покриття, що може привнести сюрпризи в гру “жовто-блакитних”.

“Штучне покриття відрізняється, напевно, ми й прилетіли за два дні до поєдинку із цієї причини. Учора потренувалися на штучному полі, сьогодні ще потренуємося. Думаю, завтра ми будемо готові грати на такому газоні. Поле, хоча й штучне, але однакове для двох команд. Усе в наших руках. Потрібно не дивитися на поле, на те, що граємо на виїзді. Ми розуміємо, наскільки ця гра важлива для нас, ми повинні перемагати, вибору в нас немає”, — наголосив Ярмоленко.

Доповнення

Матч між збірними Казахстану та України пройде завтра о 17:00 на “Астана Арена” у Нур-Султані.