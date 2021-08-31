Ярмоленко рассказал о факторе искусственного поля накануне матча с Казахстана
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Полузащитник сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко принял участие пресс-конференции перед игрой отбора на ЧМ-2022 с Казахстаном, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
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Ярмоленко отметил, что поле в Казахстане из искусственного покрытия, может привнести сюрпризы в игру "желто-синих".
"Искусственное покрытие отличается, наверное, мы и прилетели за два дня до поединка по этой причине. Вчера потренировались на искусственном поле, сегодня еще потренируемся. Думаю, завтра мы будем готовы играть на таком газоне. Поле, хотя и искусственное, но одинаковое для двух команд. Все в наших руках. Нужно не смотреть на поле, на то, что играем на выезде. Мы понимаем, насколько эта игра важна для нас, мы должны побеждать, выбора у нас нет ", - подчеркнул Ярмоленко.
Дополнение
Матч между сборными Казахстана и Украины пройдет завтра в 17:00 на "Астана Арена" в Нур-Султане.