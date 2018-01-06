Ярмоленко оформив результативний пас у спарингу "Борусія" – "Фортуна"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко прийняв участь у перемозі в контрольній грі “Борусії” Дортмунд над німецькою “Фортуною” з Дюссельдорфа, передає УНН.
Наш земляк ближче до завершення основного часу на швидкості увірвався у штрафний майданчик, прибрав візаві та віддав націлену передачу на Сіндзі Кагаву. Японцю залишилось тільки переправити м’яч у сітку воріт.
Не обійшлося без Ярмоленка і при першому взятті воріт “Фортуни”. На 70 хвилині під удар українця кинувся захисник. М’яч відлетів до Ісака, який і записав гол до свого активу.
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Зустріч закінчилася із рахунком 2:0, а Ярмоленко провів на полі увесь поєдинок.
Додамо також, перший офіційний матч для “джмелів” відбудеться 14 січня. Тоді підопічні Петера Штегера зіграють з “Вольфсбургом”.
Як раніше повідомляло УНН, вінгер збірної України та дортмундської “Борусії” Андрій Ярмоленко відзначився високою ефективністю в першій половині сезону, потрапиши у 10-ку кращих гравців топ-чемпіонатів за участю в результативних атаках.