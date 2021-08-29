Ярмоленко не врятував "Вест Хем" від втрати очок у ювілейному матчі за клуб

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 • 15238 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. У третьому турі Англійської Прем’єр-ліги "Вест Хем" атакувального півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка приймав на своєму стадіоні "Крістал Пелас", передає УНН з посиланням на сайт УАФ.

Деталі

Українець з’явився на полі на 87-й хвилині зустрічі, але не зміг допомогти своїй команді вирвати перемогу — 2:2.

У господарів відзначилися голами Форналс і Маркос Антоніо на 39 і 68 хвилинах зустрічі. У відповідь “Крістал Пелас” забивав на 58 і 70 хвилинах.

Зауважимо, що цей матч став для Ярмоленка 50-м в АПЛ у складі “Молотобійців”.

Доповнення

“Вест Хем” із 7-ма очками на вершині чемпіонату. У наступному турі вони в гостях зіграють із “Саутгемптоном”.

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