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Японські вчені навчилися виділяти водень із води в великих обсягах

Японські вчені навчилися виділяти водень із води в великих обсягах

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Група дослідників в Японії безпечно отримала водень високої чистоти з води в безпрецедентно масштабному експерименті з використанням фотокаталітичної речовини. Про це пише УНН з посиланням на NHK.

Деталі

Група дослідників з Токійського університету, Університету Синсю та інших інститутів намагалася добути водень із води, експлуатуючи на відкритому повітрі масив реакторів сонячних панелей площею 100 квадратних метрів з нанесеною на них фотокаталітичною речовиною.

Група заявляє, що вона безпечно відновила понад 70% виробленого водню з чистотою 94%.

За словами групи, це вперше, коли водень був добутий з води в такому великомасштабному експерименті з використанням масиву панелей розміром 100 квадратних метрів.

Вчені заявляють, що наступним кроком на шляху до практичної реалізації цієї технології стане розробка нової речовини, здатної більш ефективно добувати водень.

Професор Домен Казунарі з Токійського університету вважає, що тепер, коли його група розробила систему інструкцій щодо добування водню, група хоче якомога швидше застосувати цю технологію на практиці, щоб можна було постачати великі обсяги газу за низькими цінами.

Довідка

Фотокаталізатор викликає і прискорює розщеплення води на водень і кисень, поглинаючи сонячне світло. На відміну від викопного палива, водень не виділяє вуглекислий газ при спалюванні.

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