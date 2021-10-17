Японские ученые научились выделять водород из воды в больших объемах
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Группа исследователей в Японии безопасно получила водород высокой чистоты из воды в беспрецедентно масштабном эксперименте с использованием фотокаталитического вещества. Об этом пишет УНН со ссылкой на NHK.
Детали
Группа исследователей из Токийского университета, Университета Синсю и других институтов пыталась добыть водород из воды, эксплуатируя на открытом воздухе массив реакторов солнечных панелей площадью 100 квадратных метров с нанесенным на них фотокаталитическим веществом.
Группа заявляет, что она безопасно возобновила более 70% производимого водорода с чистотой 94%.
По словам группы, это первый раз, когда водород был добыт из воды в таком крупномасштабном эксперименте с использованием массива панелей размером 100 квадратных метров.
Ученые заявляют, что следующим шагом на пути к практической реализации этой технологии станет разработка нового вещества, способного более эффективно добывать водород.
Профессор Домен Казунари из Токийского университета считает, что теперь, когда его группа разработала систему инструкций по добыче водорода, группа хочет как можно скорее применить эту технологию на практике, чтобы можно было поставлять большие объемы газа по низким ценам.
Справка
Фотокатализатор вызывает и ускоряет расщепление воды на водород и кислород, поглощая солнечный свет. В отличие от ископаемого топлива, водород не выделяет углекислый газ при сжигании.