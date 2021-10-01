Японська принцеса Мако вийде заміж 26 жовтня. Весільної церемонії не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Японська принцеса Мако і її наречений, колишній одногрупник Кей Комура, пов'яжуть себе узами шлюбу 26 жовтня, після багатьох років пильної уваги і критики, які виставляли її заручини в невтішному світлі. Про це інформує УНН з посиланням на Associated Press та агентство Kyodo.
Деталі
Їх шлюб не повністю підтримується суспільством через фінансовий спір за участю її майбутньої свекрухи. Полеміка, пов'язана з матір'ю нареченого, стала ганьбою для імператорської сім'ї і призвела до публічного осуду, через який їхній шлюб був відкладений більш ніж на три роки.
За повідомленням агентства Imperial Household Agency, яке управляє життям королівської сім'ї, пара зареєструє свій шлюб 26 жовтня і проведе спільну пресконференцію. Очікується, що в цьому році вони почнуть нове спільне життя в Нью-Йорку.
Як повідомляє агентство, весільного банкету і інших ритуалів для пари не буде.
За словами представників палацу, принцеса Мако також відмовилася від виплати 150 мільйонів ієн (1,35 мільйона доларів), які їй належать за відхід з імператорської родини. Мако стане першою жінкою-членом імператорської родини з часів Другої світової війни, яка не отримає винагороду, вийшовши заміж за простолюдина.
Нещодавно у принцеси було діагностовано психічне захворювання, яке палацові лікарі назвали "формою травматичного стресового розладу", повідомило інформаційне агентство Kyodo. Відомо, що імператриця Масако також протягом багатьох років боролася з так званим "розладом адаптації".
Мако, якій за три дні до весілля виповниться 30 років, є племінницею покійного імператора Японії Нарухіто. Вона і Кей Комура були однокурсниками в Токійському міжнародному християнському університеті, коли у вересні 2017 року оголосили про свій намір одружитися.
Доповнення
Закон про Імператорський Дім Японії дозволяє спадкування престолу тільки чоловікам. Жінки-члени королівської сім'ї повинні відмовитися від свого королівського статусу, коли виходять заміж за простолюдина - практика, яка призвела до зменшення розміру королівської сім'ї і браку спадкоємців престолу.
Недавнє опитування, проведене газетою Mainichi, показало, що 38% респондентів підтримують шлюб принцеси, 35% виступають проти, а 26% не виявляють інтересу.