Японская принцесса Мако выйдет замуж 26 октября. Свадебной церемонии не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Японская принцесса Мако и ее жених, бывший одногруппник Кей Комура, свяжут себя узами брака 26 октября, после многих лет пристального внимания и критики, которые выставляли ее помолвку в неутешительном свете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press и агентство Kyodo.
Детали
Их брак не полностью поддерживается обществом из-за финансового спора с участием ее будущей свекрови. Полемика, связанная с матерью жениха, стала позором для императорской семьи и привела к публичному осуждению, из-за которого их брак был отложен более чем на три года.
По сообщению агентства Imperial Household Agency, которое управляет жизнью королевской семьи, пара зарегистрирует свой брак 26 октября и проведет совместную пресс-конференцию. Ожидается, что в этом году они начнут новую совместную жизнь в Нью-Йорке.
Как сообщает агентство, свадебного банкета и других ритуалов для пары не будет.
По словам представителей дворца, принцесса Мако также отказалась от выплаты 150 млн иен (1,35 миллиона долларов), которые ей полагаются за уход из императорской семьи. Мако станет первой женщиной-членом императорской семьи со времен Второй мировой войны, которая не получит вознаграждение, выйдя замуж за простолюдина.
Недавно у принцессы было диагностировано психическое заболевание, дворцовые врачи назвали его "формой травматического стрессового расстройства", сообщило информационное агентство Kyodo. Известно, что императрица Масако также в течение многих лет боролась с так называемым "расстройством адаптации".
Мако, которой за три дня до свадьбы исполнится 30 лет, является племянницей покойного императора Японии Нарухито. Она и Кей Комура были однокурсниками в Токийском международном христианском университете, когда в сентябре 2017 года объявили о своем намерении жениться.
Дополнение
Закон об Императорском Доме Японии позволяет престолонаследие только мужчинам. Женщины-члены королевской семьи должны отказаться от своего королевского статуса, когда выходят замуж за простолюдина - практика, которая привела к уменьшению размера королевской семьи и к не хватке наследников престола.
Недавний опрос, проведенный газетой Mainichi, показал, что 38% респондентов поддерживают брак принцессы, 35% выступают против, а 26% не проявляют интереса.