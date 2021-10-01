Японская принцесса Мако выйдет замуж 26 октября. Свадебной церемонии не будет

КИЕВ. 1 октября. УНН. Японская принцесса Мако и ее жених, бывший одногруппник Кей Комура, свяжут себя узами брака 26 октября, после многих лет пристального внимания и критики, которые выставляли ее помолвку в неутешительном свете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press и агентство Kyodo.