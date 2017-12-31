Японія зустріла Новий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Жителі Японії уже зустріли Новий 2018-й рік, передає УНН.
Нагадаємо, першими Новий 2018 рік у світі зустріли мешканці острова Кірітіматі, які входять до складу островів Різдва (Республіка Кірібаті), а також жителі міста Нукуалофа (столиця Королівства Тонга).
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Окрім того, о 14:00 за Київським часом у Петропавловську-Камчатському жителі російського міста зустріли Новий рік.