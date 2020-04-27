Японія заборонила в'їзд з України та ще 13 країн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Японія через пандемію коронавірусу розширила список країн, звідки заборонений в'їзд, включивши в нього Україну та ще 13 країн з Європи, Азії, Близького Сходу, Африки та Латинської Америки. Відповідне рішення затвердив у понеділок прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе, передає УНН із посиланням на Kyodo.
“Заходи щодо цих 14 країн вступлять в силу з 29 квітня”, — заявив за підсумками засідання уряду Сіндзо Абе.
Глава уряду затвердив продовження призупинення видачі віз всім іноземцям до кінця травня.
Зокрема, ці правила тепер будуть діяти щодо ОАЕ, Росії, Білорусі, Саудівської Аравії, Кувейту, Оману, Перу і Домініканської Республіки. В цілому список налічує 87 держав. Раніше в нього були включені США, Китай, Південна Корея, країни ЄС і Південно-Східної Азії.
Тим, хто був в зазначених державах проїздом протягом двох тижнів перед відвідуванням Японії, також буде відмовлено у в’їзді. Відносно України заходи фактично носять формальний характер, оскільки авіасполучення між країнами призупинено з середини березня.
Нагадаємо, в Японії на італійському круїзному лайнері Costa Atlantica виявили 48 випадків коронавірусу.