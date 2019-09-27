Японія відзначає зростання військової активності РФ в Арктиці та поблизу США
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Міністерство оборони Японії заявило, що Російська Федерація підвищила свою військову активність в ряді регіонів, включаючи Арктику, Близький Схід, Далекий Схід, а також в районах недалеко від США. Про це йдеться в опублікованій в п'ятницю щорічній доповіді японського оборонного відомства під назвою "Біла книга", передає УНН.
"Росія підвищує свою військову активність не тільки в Арктиці, Європі, районах поряд з США і на Близькому Сході, але також і на Далекому Сході, в зв'язку з чим необхідно звернути пильну увагу на подальший розвиток. Кількість вильотів японських винищувачів на перехоплення російських літаків залишається високим", - наголошується в документі.
Нагадаємо, раніше Росія перебазувала винищувачі Північного флоту до окупованого Криму для навчань. Ще раніше в анексованому Криму три тисячі військовослужбовців Чорноморського флоту Росії взяли участь у тактичних навчаннях на полігоні Опук.