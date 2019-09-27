Япония отмечает рост военной активности РФ в Арктике и вблизи США

“Россия повышает свою военную активность не только в Арктике, Европе, районах рядом с США и на Ближнем Востоке, но также и на Дальнем Востоке, в связи с чем необходимо обратить пристальное внимание на дальнейшее развитие. Количество вылетов японских истребителей на перехват российских самолетов остается высоким”, — отмечается в документе.

Напомним, ранее Россия перебазировали истребители Северного флота в оккупированный Крыму для учений. Еще раньше в аннексирована Крыму три тысячи военнослужащих Черноморского флота России приняли участие в тактических учениях на полигоне Опук.