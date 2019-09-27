Япония отмечает рост военной активности РФ в Арктике и вблизи США
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Министерство обороны Японии заявило, что Российская Федерация повысила свою военную активность в ряде регионов, включая Арктику, Ближний Восток, Дальний Восток, а также в районах недалеко от США. Об этом говорится в опубликованном в пятницу ежегодном докладе японского оборонного ведомства под названием "Белая книга", передает УНН.
“Россия повышает свою военную активность не только в Арктике, Европе, районах рядом с США и на Ближнем Востоке, но также и на Дальнем Востоке, в связи с чем необходимо обратить пристальное внимание на дальнейшее развитие. Количество вылетов японских истребителей на перехват российских самолетов остается высоким”, — отмечается в документе.
Напомним, ранее Россия перебазировали истребители Северного флота в оккупированный Крыму для учений. Еще раньше в аннексирована Крыму три тысячи военнослужащих Черноморского флота России приняли участие в тактических учениях на полигоне Опук.