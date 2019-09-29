Японець Судзукі став чемпіоном світу в ходьбі на 50 км
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Японець Юсуке Судзукі переміг на чемпіонаті світу в ходьбі на 50 км. Змагання проходять в Досі (Катар), передає УНН.
Судзукі подолав дистанцію за 4 години 4 хвилини 20 секунд. Друге місце зайняв португалець Жоау Вієйра (4 години 04,59). Третім став канадець Еван Данфі (4 години 05.02).
Чемпіонат світу в Досі завершиться 6 жовтня.
Нагадаємо, три українки потрапили в топ-5 Чемпіонату Європи зі спортивної ходьби.