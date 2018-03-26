Янукович не з’явився на допит до ГПУ у справі про розстріл Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович сьогодні не з’явився на допит до Генеральної прокуратури у справі про розстріл активістів Майдану у лютому 2014 року. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
“Він на допит не з’явився”, — сказали у Генпрокуратурі.
У свою чергу адвокат Януковича Віталій Сердюк зазначив, що його підзахисний не з'явився через поважну причину.
“Сьогодні о 10:00 ми прибули до Генпрокуратури і надали пакет документів, у тому числі доказ поважної причини неявки Віктора Януковича... Згідно зі статтею 138 КПК України, перебування людини за кордоном є поважною причиною його неявки”, — сказав Сердюк.
За його словами, сторона захисту регулярно надає ГПУ документи, що Янукович готовий надати свідчення у справі про розстріли на Майдані в рамках угоди про міжнародно-правову допомогу по прибуттю слідчих на територію Російської Федерації за місцем його перебування.
“Але слідчі цього не роблять, оскільки справа носить цілком політичний характер, і таким чином лише створюють видимість розслідування”, — зазначив адвокат.
Нагадаємо, раніше Генпрокуратура повідомила, що Януковича викликають на 10 годину 26 березня до старшого слідчого в особливо важливих справах Департаменту спеціальних розслідувань як підозрюваного для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, пов’язаних з наданням дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у справі Майдану.