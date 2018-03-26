Янукович не з’явився на допит до ГПУ у справі про розстріл Майдану

КИЇВ. 26 березня. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович сьогодні не з’явився на допит до Генеральної прокуратури у справі про розстріл активістів Майдану у лютому 2014 року. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.