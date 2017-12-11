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Янукович дав команду Захарченку розігнати Майдан – Аваков

Янукович дав команду Захарченку розігнати Майдан – Аваков

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович дав команду екс-міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку та іншим розігнати Майдан у 2013 році. Про це сьогодні сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в Оболонському районному суді Києва як свідок сторони обвинувачення у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича. Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев’ятко, передає кореспондент УНН.

“Учора було рівно чотири роки, як 10 грудня 2013 року Віктор Федорович Янукович дав команду Захарченку та іншим розганяти Майдан”, — сказав він.

Аваков додав, що коли став міністром, то багато спілкувався з колишніми та нинішніми співробітниками МВС, і розуміє як такі механізми діють.

Нагадаємо, суд допитав Яценюка у справі про держзраду Януковича.

Як повідомляв УНН, 6 грудня Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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