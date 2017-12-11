Янукович дав команду Захарченку розігнати Майдан – Аваков

“Учора було рівно чотири роки, як 10 грудня 2013 року Віктор Федорович Янукович дав команду Захарченку та іншим розганяти Майдан”, — сказав він.

Аваков додав, що коли став міністром, то багато спілкувався з колишніми та нинішніми співробітниками МВС, і розуміє як такі механізми діють.

Нагадаємо, суд допитав Яценюка у справі про держзраду Януковича.

Як повідомляв УНН, 6 грудня Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.