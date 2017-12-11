Янукович дал команду Захарченко разогнать Майдан - Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Бывший президент Украины Виктор Янукович дал команду экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко и другим разогнать Майдан в 2013 году. Об этом сказал министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в Оболонском районном суде Киева в качестве свидетеля стороны обвинения по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, передает корреспондент УНН.
"Вчера было ровно четыре года, как 10 декабря 2013 года Виктор Федорович Янукович дал команду Захарченко и другим разгонять Майдан", - сказал он.
Аваков добавил, что когда стал министром, то много общался с бывшими и нынешними сотрудниками МВД, и понимает как такие механизмы действуют.
Напомним, суд допросил Яценюка по делу о госизмене Януковича.
Как сообщал УНН, 6 декабря районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.
Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.