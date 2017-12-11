Янукович дал команду Захарченко разогнать Майдан - Аваков

"Вчера было ровно четыре года, как 10 декабря 2013 года Виктор Федорович Янукович дал команду Захарченко и другим разгонять Майдан", - сказал он.

Аваков добавил, что когда стал министром, то много общался с бывшими и нынешними сотрудниками МВД, и понимает как такие механизмы действуют.

Напомним, суд допросил Яценюка по делу о госизмене Януковича.

Как сообщал УНН, 6 декабря районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.