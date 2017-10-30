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Ямайський бігун дискваліфікований на два роки за допінг

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Ямайський бігун на короткі дистанції Джейсон Лівермор дискваліфікований на два роки за вживання стероїдів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

У грудні Лівермор здав допінг-пробу, яка дала позитивний результат на заборонені антидопінговими правилами анаболічні стероїди.

29-річний спортсмен заявив, що заборонені речовини потрапили в його організм через ліки, проте він не зміг уникнути покарання. Термін його відсторонення відраховується з 8 лютого 2017 року.

Лівермор завоював золото в естафеті 4х100 м на Іграх Співдружності - 2014 в складі збірної Ямайки разом з Усейном Болтом, Кемарі Бейлі-Коулом і Нікелем Ашмідом.

Нагадаємо, третя ракетка Італії Сара Еррані дискваліфікована на два місяці за прийом заборонених препаратів.

Українські Національні Новини

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