Ямайський бігун дискваліфікований на два роки за допінг
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Ямайський бігун на короткі дистанції Джейсон Лівермор дискваліфікований на два роки за вживання стероїдів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
У грудні Лівермор здав допінг-пробу, яка дала позитивний результат на заборонені антидопінговими правилами анаболічні стероїди.
29-річний спортсмен заявив, що заборонені речовини потрапили в його організм через ліки, проте він не зміг уникнути покарання. Термін його відсторонення відраховується з 8 лютого 2017 року.
Лівермор завоював золото в естафеті 4х100 м на Іграх Співдружності - 2014 в складі збірної Ямайки разом з Усейном Болтом, Кемарі Бейлі-Коулом і Нікелем Ашмідом.
Нагадаємо, третя ракетка Італії Сара Еррані дискваліфікована на два місяці за прийом заборонених препаратів.