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Якщо ціну на газ для Луганської ТЕС не знизити, область буде повністю паралізована — Москаль

Якщо ціну на газ для Луганської ТЕС не знизити, область буде повністю паралізована — Москаль

Київ • УНН

 • 8486 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Завдяки рішенню уряду про зниження ціни на газ для Луганської ТЕС, мешканців області буде врятовано. Про це заявив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль в ефірі 112 каналу, передає УНН.

Геннадій Москаль нагадав, що через перекриття Росією поставок вугілля в Україну, Луганська електростанція змушена була перейти на використання газу для виробництва електроенергії. Інших шляхів постачання вугілля, окрім як з Росії, на ТЕС немає, і в області склалася загрозлива ситуація.

"Сьогодні стоїть проблема виживання Луганської області. Я як колишній голова військово-цивільної адміністрації не можу лишити це поза увагою. З 1 червня наші дипломати, наші політики з нової влади так закрутили, що Росія припинила подачу вугілля, а вугілля доставити на ТЕЦ "Щастя" неможливо з другої сторони, тільки з Росії. Тобто, люди можуть лишитися абсолютно без світла, без роботи", - заявив Москаль.

Він наголосив, що запаси вугілля на Луганській ТЕС закінчились, і з 29 липня вона змушена була перейти на газ. Проте, якщо продавати електроенергію населенню за нинішньою ціною на газ, платіжки зростуть в кілька разів. Тому, на думку Москаля, уряд, знизивши ціни на газ для Луганської ТЕС, ухвалив єдине правильне рішення, чим врятував мешканців області.

"Кабмін взяв вогонь сьогодні на себе. Я не є прихильником Гройсмана і не є прихильником Кабміну. Це єдине правильне рішення за всю його роботу, яке я сьогодні бачу. Так, дійсно, це би все лягло в платіжки громадян. Якби не знизили ціну на газ, люди би розорилися", - сказав Москаль.

Москаль також додав, що для вирішення проблеми з постачанням вугілля на Луганську ТЕС, необхідно добудувати Кременецьку підстанцію та залізницю до цього міста, проте нова влада цим не займається.

"Почали будувати Кременецьку підстанцію. І потрібно добудувати залізницю до Кременця Луганської області. Проте ніхто цим, ні уряд, ні нова влада, ніхто цим не займається", - сказав Москаль.

Нагадаємо, 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу замість вугілля при виробництві електроенергії. Причиною цього стало блокування постачання антрациту на ТЕС з території Росії.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 14 серпня заявив, що держава в порядку надзвичайної ситуації знижує ціну на газ для Луганської ТЕС, оскільки якщо газ надходитиме за комерційною ціною, то вартість електроенергії для жителів області зросте в кілька разів, а в регіоні й без цього досить проблем.

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