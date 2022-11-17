Якщо світ працюватиме в єдності, голод буде переможений, — Зеленський

Деталі

Президент повідомив, що за час від 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли вже понад 450 суден. Загальний обсяг продовольства – 11 млн тонн.

Українське продовольство постачалося у такі країни як: Марокко, Алжир, Лівія, Туніс, Єгипет, Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Ємен, Ліван, Бангладеш, Китай, Індія, Індонезія, Туреччина, а також країни Європейського Союзу.

"Десятки мільйонів людей, передусім у країнах Африки, врятовані від голоду, зокрема шляхом постачання в межах Продовольчої програми ООН із наших портів. Вдалося й знизити напругу на глобальному продовольчому ринку. А це означає, що ціни на їжу суттєво менші, ніж могли б бути без нашого продовольчого експорту", — заявив Президент.

Учора в Офісі Президента відбулася нарада щодо ініціативи Grain from Ukraine. Україна отримала згоду долучитися до роботи ініціативи від таких країн, як Німеччина, Польща, Бельгія, Японія, Туреччина та США. Але це ті, хто вже ухвалив рішення. Країн-учасниць буде більше.

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"Сенс дуже простий і максимально конкретний. Усі країни світу разом з Україною можуть забезпечити постачання продовольства для тих у світі, хто найбільше страждає від дефіциту їжі. Вже скоро надамо більше деталей, як це буде працювати. Я вважаю, що ця російська агресія має привести увесь світ до очевидного висновку: ніколи більше у світі не має бути масового голоду. Якщо світ працюватиме в єдності, голод буде переможений", — сказав Президент.

Нагадаємо

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія відчувала, що світ не прийме її відмову від відновлення "зернової угоди".

Доповнення

росія та Україна домовилися про продовження угоди, яка дозволяє експорт зерна з українських портів через безпечний коридор у Чорному морі. Угода продовжиться на тих самих умовах, що й раніше. Судна перевозитимуть зерно із трьох українських портів: Чорноморська, Одеси та Південного.

Угода, укладена за посередництвом Організації Об'єднаних Націй та Туреччини, мала закінчитися в суботу і тепер триватиме ще як мінімум 120 днів.

Україна є одним із найбільших у світі експортерів пшениці, кукурудзи та соняшникової олії.