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росія відчувала, що світ не прийме відмову від відновлення "зернової угоди" - Блінкен

росія відчувала, що світ не прийме відмову від відновлення "зернової угоди" - Блінкен

Київ • УНН

 • 342726 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росія відчувала, що світ не прийме її відмову від відновлення "зернової угоди", передає УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Разом ми направили президенту путіну чіткий сигнал про те, що він має продовжити Чорноморську зернову ініціативу, термін дії якої спливає в суботу", - заявив Блінкен на пресконференції в Бангкоку перед форумом Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

"росія знову почула і, мабуть, відчула, що світ не прийме відмови Москви від продовження угоди".

Доповнення

росія та Україна домовилися про продовження угоди, яка дозволяє експорт зерна з українських портів через безпечний коридор у Чорному морі. Угода продовжиться на тих самих умовах, що й раніше. Судна перевозитимуть зерно із трьох українських портів: Чорноморська, Одеси та Південного.

Угода, укладена за посередництвом Організації Об'єднаних Націй та Туреччини, мала закінчитися в суботу і тепер триватиме ще як мінімум 120 днів.

За угодою було експортовано майже 11 мільйонів тонн зерна та продуктів харчування.

Україна є одним із найбільших у світі експортерів пшениці, кукурудзи та соняшникової олії. 

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