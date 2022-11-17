россия чувствовала, что мир не примет отказ от возобновления "зернового соглашения" - Блинкен

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"Вместе мы направили президенту путину четкий сигнал о том, что он должен продлить Черноморскую зерновую инициативу, срок действия которой истекает в субботу", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Бангкоке перед форумом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"россия снова услышала и, видимо, почувствовала, что мир не примет отказ Москвы от продления соглашения".

Дополнение

россия и Украина договорились о продлении соглашения, разрешающего экспорт зерна из украинских портов через безопасный коридор в Черном море. Соглашение продлится на тех же условиях, что и раньше. Суда будут перевозить зерно из трех украинских портов: Черноморска, Одессы и Южного.

Соглашение, заключенное через посредство Организации Объединенных Наций и Турции, должно было закончиться в субботу и теперь продлится еще как минимум 120 дней.

По соглашению было экспортировано около 11 миллионов тонн зерна и продуктов питания.

Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла.