россия чувствовала, что мир не примет отказ от возобновления "зернового соглашения" - Блинкен
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что россия чувствовала, что мир не примет ее отказ от возобновления "зернового соглашения", передает УНН со ссылкой на Reuters.
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"Вместе мы направили президенту путину четкий сигнал о том, что он должен продлить Черноморскую зерновую инициативу, срок действия которой истекает в субботу", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Бангкоке перед форумом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
"россия снова услышала и, видимо, почувствовала, что мир не примет отказ Москвы от продления соглашения".
Дополнение
россия и Украина договорились о продлении соглашения, разрешающего экспорт зерна из украинских портов через безопасный коридор в Черном море. Соглашение продлится на тех же условиях, что и раньше. Суда будут перевозить зерно из трех украинских портов: Черноморска, Одессы и Южного.
Соглашение, заключенное через посредство Организации Объединенных Наций и Турции, должно было закончиться в субботу и теперь продлится еще как минимум 120 дней.
По соглашению было экспортировано около 11 миллионов тонн зерна и продуктов питания.
Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла.