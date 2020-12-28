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Якщо РФ отримає контроль над Білоруссю, половина нашої країни опиниться у військовому оточенні - Кулеба

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Країнам Заходу для "стримування" російського лідера Володимира Путіна необхідно виконати три умови: перестати сумніватися, мати рішучість до дії і запобігати агресивній поведінці. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Internationale Politik, передає УНН.

Якщо РФ отримає контроль над Білоруссю, половина нашої країни опиниться у військовому оточенні - Кулеба

"Якщо Росія отримає повний контроль над Білоруссю, це стане серйозною загрозою для України. Половина нашої країни опиниться у військовому оточенні Росії", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що крім Білорусі, російські війська перебувають на території окупованих Криму і Донбасу, а також в Придністров'ї.

"Інша проблема - що буде, якщо Росія захопить ключові галузі білоруської економіки, а саме оборонну промисловість. Україна підтримує інтенсивні торговельні відносини з Білоруссю, а також тісно співпрацює з сусідньою країною в сфері безпеки і оборони. Якщо Москва отримає повний контроль над цими галузями, ми будемо змушені шукати інші варіанти", - додав дипломат.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що спільні дії лідерів Білорусі та Росії Олександра Лукашенка і Володимира Путіна для "зміцнення Союзної держави" у вигляді надання озброєння для Білорусі, а також можливе введення військ РФ на територію сусідньої держави небезпечні для України.

Як повідомляв УНН, раніше Олександр Лукашенко повідомив, що звертався до Володимира Путіна з приводу нового озброєння для "зміцнення Союзної держави".

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