Якщо РФ отримає контроль над Білоруссю, половина нашої країни опиниться у військовому оточенні - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Країнам Заходу для "стримування" російського лідера Володимира Путіна необхідно виконати три умови: перестати сумніватися, мати рішучість до дії і запобігати агресивній поведінці. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Internationale Politik, передає УНН.
"Якщо Росія отримає повний контроль над Білоруссю, це стане серйозною загрозою для України. Половина нашої країни опиниться у військовому оточенні Росії", - заявив Кулеба.
Він зазначив, що крім Білорусі, російські війська перебувають на території окупованих Криму і Донбасу, а також в Придністров'ї.
"Інша проблема - що буде, якщо Росія захопить ключові галузі білоруської економіки, а саме оборонну промисловість. Україна підтримує інтенсивні торговельні відносини з Білоруссю, а також тісно співпрацює з сусідньою країною в сфері безпеки і оборони. Якщо Москва отримає повний контроль над цими галузями, ми будемо змушені шукати інші варіанти", - додав дипломат.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що спільні дії лідерів Білорусі та Росії Олександра Лукашенка і Володимира Путіна для "зміцнення Союзної держави" у вигляді надання озброєння для Білорусі, а також можливе введення військ РФ на територію сусідньої держави небезпечні для України.
Як повідомляв УНН, раніше Олександр Лукашенко повідомив, що звертався до Володимира Путіна з приводу нового озброєння для "зміцнення Союзної держави".