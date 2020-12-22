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Якого біса: Чубарову прийшов ще один лист від каральних органів РФ

Київ • УНН

 • 14721 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров отримав на пошті лист від російського апеляційного суду, у якому його з порушенням порядку назвали підсудним. Він зазначив, що "срані следкоми" продовжують порушувати законодавство України на її ж території. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Якого біса: Чубарову прийшов ще один лист від каральних органів РФ

“Ще в дні недавньої хвороби отримав повідомлення про те, що в поштовому відділенні Укрпошти мене чекає рекомендований лист. Сьогодні прийшов у вказане поштове відділення, віддав квитанцію працівниці, яка незабаром в шафі, де зберігаються поштові відправлення, знайшла лист, адресований мені… На конверті одержувачем листа був вказаний "підсудний Чубаров Р.А". Але все написане вище, лише прелюдія до старого питання: як ще довго поштові відправлення каральних органів Росії, країни - агресора, на адресу громадян України будуть оформлятися з грубим порушенням порядку, передбаченого чинним законодавством України? Якого біса російські суди, прокуратура та інші срані следкоми продовжуватимуть порушувати законодавство України на її ж території?” - написав Рефат Чубаров.

Він зазначив, що сподівається на допомогу керівника прокуратури АР Крим та міста Севастополя Ігоря Поночовного, постійного представника Президента України в АРК Антона Кориневича та заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Нагадаємо, у вересні Чубарову на київську адресу принесли лист від "Верховного суду" окупованого Криму.

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