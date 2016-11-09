Якість шкільного харчування в країні системно не контролюється - М.Проданчук

“Для початку, треба відновити законодавство, яке це регулює, тому що у нас воно практично зруйноване. А потім вже, коли буде законодавча база — її використовувати в першу чергу як основу для здійснення державних заходів , бо це не можна пускати на відкуп, так би мовити, комерційним інтересам. Проте, оскільки сьогодні цього ще не зроблено, і система яка діяла до цього — її фактично немає, а нова система, я сподіваюсь, що колись запрацює — вона зможе позитивно впливати. Поки що, на сьогодні, можливостей впливати на цю ситуацію немає.

Це моя така зовнішня оцінка”, — зазначив він.

У зв’язку з цим, експерт додав, що відповідальність за якість шкільного харчування поки лежить лише соціально-відповідальному бізнесі.

“Соціально свідомі і відповідальні бізнесмени, які займаються забезпеченням цього шкільного харчування повинні самостійно зробити біля себе систему, яка б гарантувала на виході для школярів якісне і безпечне харчування. Якщо вони не є соціально-свідомим бізнесом — тоді це загроза”, — уточнив М.Проданчук.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, останнім часом почастішали випадки отруєнь дітей у школах.

Так, у спецшколі Чернівців сталося масове отруєння дітей. За цим фактом відкрили кримінальне провадження.

На Одещині неякісними харчами днями отруїлися вихованці дитячого садочку.

У Жовтих вода та Івано-Франківську спец комісії розпочала перевірки дитячого харчування в навчальних закладах.

У ВРУ з цього приводу наголошують, що Держпродспоживслужба не вживає заходів з системного контролю якості шкільного харчування.

За його словами, протягом останнього місяця, школярі труїлися неякісним харчуванням в Одеській, Харківській, Дніпропетровській областях.

“Держпродспоживслужба вправно рапортує, що у кожному з випадків тримає ситуацію на контролі, проте, що планує та чи планує взагалі вживати аби тотально промоніторити якість шкільного харчування — не каже. А не каже, бо нічого в цьому напрямку не робить”, — зазначив він та запропонував батьківським комітетам на місцевих рівнях ініціювати перевірки постачальників харчування у шкільні та дошкільні заклади.

“Готовий підтримати такі звернення до контролерів”, — додав С.Тригубенко.