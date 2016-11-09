Качество школьного питания в стране системно не контролируется - Н.Проданчук
Киев • УНН
поэтому все зависит от порядочности бизнесменов-поставщиков.
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Качество школьного питания нельзя давать на откуп коммерческим интересам. Для того, чтобы мониторинг питания детей в школах заработал, надо восстанавливать законодательство и строить соответствующую систему контроля. Сейчас такой системы в стране нет. Об этом в комментарии УНН сказал член-корреспондент АМН Украины, директор Института экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя Николай Проданчук.
"Для начала, надо восстановить законодательство, которое это регулирует, потому что у нас оно практически разрушено. А потом уже, когда будет законодательная база - ее использовать в первую очередь в качестве основы для осуществления государственных мероприятий, так как это нельзя пускать на откуп, так сказать, коммерческим интересам. Однако, поскольку сегодня этого еще не сделано, и система, которая действовала до этого - ее практически нет, а новая система, я надеюсь, что когда-то заработает - она сможет положительно влиять. Пока, на сегодняшний день, возможностей влиять на эту ситуацию нет.
Это моя такая внешняя оценка ", - отметил он.
В связи с этим, эксперт добавил, что ответственность за качество школьного питания пока лежит только на социально-ответственном бизнесе.
"Социально сознательные и ответственные бизнесмены, которые занимаются обеспечением этого школьного питания должны самостоятельно сделать у себя систему, которая бы гарантировала на выходе для школьников качественное и безопасное питание. Если они не являются социально-сознательным бизнесом - тогда это угроза ", - уточнил Н.Проданчук.
Напомним, как сообщал УНН, в последнее время участились случаи отравлений детей в школах.
Так, в спецшколе Черновцов произошло массовое отравление детей . По данному факту открыли уголовное производство .
В Одесской области некачественными продуктами на днях отравились воспитанники детского сада .
В Желтых водах и Ивано-Франковске спец комиссии начали проверки детского питания в учебных заведениях.
В ВРУ по этому поводу отмечают, что Госпродпотребслужба не принимает мер по системному контролю качества школьного питания .
По его словам, в течение последнего месяца, школьники травились некачественным питанием в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях.
"Госпродпотребслужба умело рапортует, что в каждом из случаев держит ситуацию на контроле, однако, что планирует и планирует ли вообще что-то делать чтобы тотально промониторить качество школьного питания - не говорит. А не говорит, потому что ничего в этом направлении не делает ", - отметил он и предложил родительским комитетам на местных уровнях инициировать проверки поставщиков питания в школьные и дошкольные учреждения.
"Готов поддержать такие обращения к контроллерам", - добавил С.Тригубенко.