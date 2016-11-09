Качество школьного питания в стране системно не контролируется - Н.Проданчук

ukru
15 марта, 19:03 • 113608 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162015 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135218 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127914 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111455 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104780 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100966 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 133246 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 131248 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127763 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 48784 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 44561 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 74960 просмотра
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

16 марта, 12:25 • 41374 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

13:01 • 36032 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 133248 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 132789 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 268321 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 297398 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 233448 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 22510 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 108567 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 131248 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 114281 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 131419 просмотра
Актуальное
Качество школьного питания в стране системно не контролируется - Н.Проданчук

Качество школьного питания в стране системно не контролируется - Н.Проданчук

Киев • УНН

 • 9607 просмотра

поэтому все зависит от порядочности бизнесменов-поставщиков.

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Качество школьного питания нельзя давать на откуп коммерческим интересам. Для того, чтобы мониторинг питания детей в школах заработал, надо восстанавливать законодательство и строить соответствующую систему контроля. Сейчас такой системы в стране нет. Об этом в комментарии УНН сказал член-корреспондент АМН Украины, директор Института экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя Николай Проданчук.

 

"Для начала, надо восстановить законодательство, которое это регулирует, потому что у нас оно практически разрушено. А потом уже, когда будет законодательная база - ее использовать в первую очередь в качестве основы для осуществления государственных мероприятий, так как это нельзя пускать на откуп, так сказать, коммерческим интересам. Однако, поскольку сегодня этого еще не сделано, и система, которая действовала до этого - ее практически нет, а новая система, я надеюсь, что когда-то заработает - она ​​сможет положительно влиять. Пока, на сегодняшний день, возможностей влиять на эту ситуацию нет.

Это моя такая внешняя оценка ", - отметил он.

В связи с этим, эксперт добавил, что ответственность за качество школьного питания пока лежит только на социально-ответственном бизнесе.

"Социально сознательные и ответственные бизнесмены, которые занимаются обеспечением этого школьного питания должны самостоятельно сделать у себя систему, которая бы гарантировала на выходе для школьников качественное и безопасное питание. Если они не являются социально-сознательным бизнесом - тогда это угроза ", - уточнил Н.Проданчук.

Напомним, как сообщал УНН, в последнее время участились случаи отравлений детей в школах.

Так, в спецшколе Черновцов произошло массовое отравление детей . По данному факту открыли уголовное производство .

В Одесской области некачественными продуктами на днях отравились воспитанники детского сада .

В Желтых водах и Ивано-Франковске спец комиссии начали проверки детского питания в учебных заведениях.

В ВРУ по этому поводу отмечают, что Госпродпотребслужба не принимает мер по системному контролю качества школьного питания .

По его словам, в течение последнего месяца, школьники травились некачественным питанием в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях.

"Госпродпотребслужба умело рапортует, что в каждом из случаев держит ситуацию на контроле, однако, что планирует и планирует ли вообще что-то делать чтобы тотально промониторить качество школьного питания - не говорит. А не говорит, потому что ничего в этом направлении не делает ", - отметил он и предложил родительским комитетам на местных уровнях инициировать проверки поставщиков питания в школьные и дошкольные учреждения.

"Готов поддержать такие обращения к контроллерам", - добавил С.Тригубенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы