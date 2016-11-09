Качество школьного питания в стране системно не контролируется - Н.Проданчук

"Для начала, надо восстановить законодательство, которое это регулирует, потому что у нас оно практически разрушено. А потом уже, когда будет законодательная база - ее использовать в первую очередь в качестве основы для осуществления государственных мероприятий, так как это нельзя пускать на откуп, так сказать, коммерческим интересам. Однако, поскольку сегодня этого еще не сделано, и система, которая действовала до этого - ее практически нет, а новая система, я надеюсь, что когда-то заработает - она ​​сможет положительно влиять. Пока, на сегодняшний день, возможностей влиять на эту ситуацию нет.

Это моя такая внешняя оценка ", - отметил он.

В связи с этим, эксперт добавил, что ответственность за качество школьного питания пока лежит только на социально-ответственном бизнесе.

"Социально сознательные и ответственные бизнесмены, которые занимаются обеспечением этого школьного питания должны самостоятельно сделать у себя систему, которая бы гарантировала на выходе для школьников качественное и безопасное питание. Если они не являются социально-сознательным бизнесом - тогда это угроза ", - уточнил Н.Проданчук.

Напомним, как сообщал УНН, в последнее время участились случаи отравлений детей в школах.

Так, в спецшколе Черновцов произошло массовое отравление детей . По данному факту открыли уголовное производство .

В Одесской области некачественными продуктами на днях отравились воспитанники детского сада .

В Желтых водах и Ивано-Франковске спец комиссии начали проверки детского питания в учебных заведениях.

В ВРУ по этому поводу отмечают, что Госпродпотребслужба не принимает мер по системному контролю качества школьного питания .

По его словам, в течение последнего месяца, школьники травились некачественным питанием в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях.

"Госпродпотребслужба умело рапортует, что в каждом из случаев держит ситуацию на контроле, однако, что планирует и планирует ли вообще что-то делать чтобы тотально промониторить качество школьного питания - не говорит. А не говорит, потому что ничего в этом направлении не делает ", - отметил он и предложил родительским комитетам на местных уровнях инициировать проверки поставщиков питания в школьные и дошкольные учреждения.

"Готов поддержать такие обращения к контроллерам", - добавил С.Тригубенко.