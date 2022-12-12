Які пам’ятки культури несуть антиукраїнську пропаганду? У Раді з’явився законопроект з критеріями
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону № 8273 про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" щодо незанесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та вилучення з Державного реєстру нерухомих пам'яток України окремих об'єктів культурної спадщини. В ньому визначено критерії, що являється антиукраїнською пропагандою та які культурні пам’ятки доцільно усунути з публічного простору, передає УНН.
Цитата
«Антиукраїнською пропагандою вважається інформація, яка за своєю формою або змістом спрямована проти України як суверенної та незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, Українського народу, його історії та культури, мови, героїв, звичаїв і традицій», – йдеться в законопроекті.
Деталі
У законопроекті зазначається, що під час ухвалення рішень щодо усунення із публічного простору чи збереження об’єктів, назв, символів російської імперської та радянської тоталітарної політики доцільно враховувати наступні критерії:
міру та наслідки участі політичного чи культурного діяча в реалізації російської імперської та радянської тоталітарної політики;
як ті чи інші об’єкти, назви, постаті або твори пропагують імперські та тоталітарні наративи;
внесок особи у розвиток української та світової культури, науки та інших суспільно значущих сфер людської діяльності;
особисту світоглядну позицію, ціннісні орієнтири тієї чи іншої постаті;
ставлення особи до української ідентичності та ідентичності корінних народів України; міфологізованість та інструменталізацію імперською та тоталітарною пропагандою постаті чи історичної події.
Також в законопроекті вказано, що недоцільним є існування в публічному просторі назв, об’єктів, символів, пов’язаних із:
реалізацією російської імперської та тоталітарної політики, спрямованої на підкорення України, переслідуванням учасників боротьби за незалежність, здійсненням політичних репресій та інших злочинів імперського та тоталітарного режимів;
назвами російських міст та інших географічних, історичних та культурних об’єктів Російської Федерації, що не пов’язані безпосередньо із українською історією;
особами, що брали активну участь у реалізації та/чи пропаганді російської імперської та радянської тоталітарної політики;
особами, що брали безпосередню участь у переслідуваннях учасників боротьби за незалежність, здійсненні політичних репресій та інших злочинів імперського та тоталітарного режимів;особами і подіями, що були міфологізовані імперською та тоталітарною пропагандою і до сьогодні використовуються російською пропагандою для поширення власних наративів.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський підтримав петицію про заборону громадянам росії здійснювати творчу професійну діяльність в Україні і доручив прем’єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати це питання.