Какие памятники культуры несут антиукраинскую пропаганду? В Раде появился законопроект с критериями

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован Проект Закона № 8273 о внесении изменений в Закон Украины "Об охране культурного наследия" о незанесении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и изъятие из Государственного реестра недвижимых памятников Украины отдельных объектов культурного наследия. В нем определены критерии, какие являются антиукраинской пропагандой и какие культурные памятники целесообразно устранить из публичного пространства, передает УНН.