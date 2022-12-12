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Какие памятники культуры несут антиукраинскую пропаганду? В Раде появился законопроект с критериями

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован Проект Закона № 8273 о внесении изменений в Закон Украины "Об охране культурного наследия" о незанесении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и изъятие из Государственного реестра недвижимых памятников Украины отдельных объектов культурного наследия. В нем определены критерии, какие являются антиукраинской пропагандой и какие культурные памятники целесообразно устранить из публичного пространства, передает УНН.

Цитата

«Антиукраинской пропагандой считается информация, которая по своей форме или содержанию направлена против Украины как суверенного и независимого, демократического, социального, правового государства, Украинского народа, его истории и культуры, языка, героев, обычаев и традиций», – говорится в законопроекте.

Детали

В законопроекте отмечается, что при принятии решений по устранению из публичного пространства или сохранению объектов, названий, символов российской имперской и советской тоталитарной политики целесообразно учитывать следующие критерии:

меру и последствия участия политического или культурного деятеля в реализации российской имперской и советской тоталитарной политики;

как те или иные объекты, названия, фигуры или произведения пропагандируют имперские и тоталитарные нарративы;

вклад личности в развитие украинской и мировой культуры, науки и других общественно значимых сфер человеческой деятельности;

личную мировоззренческую позицию, ценностные ориентиры той или иной фигуры;

отношение личности к украинской идентичности и идентичности коренных народов Украины; мифологизированность и инструментализацию имперской и тоталитарной пропагандой личности или исторического события.

Также в законопроекте указано, что нецелесообразно существование в публичном пространстве названий, объектов, символов, связанных с:

реализацией российской имперской и тоталитарной политики, направленной на покорение Украины, преследование участников борьбы за независимость, совершение политических репрессий и других преступлений имперского и тоталитарного режимов;

названиями российских городов и других географических, исторических и культурных объектов российской федерации, которые не связаны непосредственно с украинской историей;

лицами, принимавшими активное участие в реализации и/или пропаганде российской имперской и советской тоталитарной политики;

лицами, принимавшими непосредственное участие в преследованиях участников борьбы за независимость, совершении политических репрессий и других преступлений имперского и тоталитарного режимов;

Напомним

Президент Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете гражданам россии осуществлять творческую профессиональную деятельность в Украине и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос.

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