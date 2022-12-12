Какие памятники культуры несут антиукраинскую пропаганду? В Раде появился законопроект с критериями
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован Проект Закона № 8273 о внесении изменений в Закон Украины "Об охране культурного наследия" о незанесении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и изъятие из Государственного реестра недвижимых памятников Украины отдельных объектов культурного наследия. В нем определены критерии, какие являются антиукраинской пропагандой и какие культурные памятники целесообразно устранить из публичного пространства, передает УНН.
Цитата
«Антиукраинской пропагандой считается информация, которая по своей форме или содержанию направлена против Украины как суверенного и независимого, демократического, социального, правового государства, Украинского народа, его истории и культуры, языка, героев, обычаев и традиций», – говорится в законопроекте.
Детали
В законопроекте отмечается, что при принятии решений по устранению из публичного пространства или сохранению объектов, названий, символов российской имперской и советской тоталитарной политики целесообразно учитывать следующие критерии:
меру и последствия участия политического или культурного деятеля в реализации российской имперской и советской тоталитарной политики;
как те или иные объекты, названия, фигуры или произведения пропагандируют имперские и тоталитарные нарративы;
вклад личности в развитие украинской и мировой культуры, науки и других общественно значимых сфер человеческой деятельности;
личную мировоззренческую позицию, ценностные ориентиры той или иной фигуры;
отношение личности к украинской идентичности и идентичности коренных народов Украины; мифологизированность и инструментализацию имперской и тоталитарной пропагандой личности или исторического события.
Также в законопроекте указано, что нецелесообразно существование в публичном пространстве названий, объектов, символов, связанных с:
реализацией российской имперской и тоталитарной политики, направленной на покорение Украины, преследование участников борьбы за независимость, совершение политических репрессий и других преступлений имперского и тоталитарного режимов;
названиями российских городов и других географических, исторических и культурных объектов российской федерации, которые не связаны непосредственно с украинской историей;
лицами, принимавшими активное участие в реализации и/или пропаганде российской имперской и советской тоталитарной политики;
лицами, принимавшими непосредственное участие в преследованиях участников борьбы за независимость, совершении политических репрессий и других преступлений имперского и тоталитарного режимов;
Напомним
Президент Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете гражданам россии осуществлять творческую профессиональную деятельность в Украине и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос.