Як святкувати Великдень без шкоди для здоров'я та зайвої ваги - поради спеціалістів

У ЦГЗ дають 7 порад, що можна зробити:

Ставтеся до покупок вибірково, обирайте якісні продукти

У супермаркеті є спокуса купити всього і побільше. Якщо ви вирішили надати перевагу солодощам, обирайте кілька продуктів, але якісних. Уникайте гуртових покупок, щоб не придбати більше, ніж вам насправді потрібно.

Діліться смаколиками з друзями

На Великдень вам можуть подарувати багато цукерок, пасок, печива тощо. Не з'їдайте все самі, поділіться солодощами з рідними та друзями. Можете відкласти частину ласощів та з’їсти їх упродовж тижня, щоб уникнути зайвих калорій.

Більше рухайтеся

Кілька зайвих калорій під час свят — це допустимо! Проте, щоб уникнути їхнього накопичення та використати надмірну енергію, виконуйте просте правило — більше рухайтеся! Сімейна прогулянка, гра з м'ячем, пробіжка з хатнім улюбленцем — будь-яка фізична активність, яка вам подобається, буде корисною.

Обирайте здорову їжу

Святковий стіл варто наповнити здоровими стравами. Використовуйте в рецептах багато овочів та цільнозернових продуктів. Споживайте нежирний білок, а низькокалорійні продукти зробіть основою вашого столу. Є багато креативних весняних рецептів здорового харчування, варто лише трішки пошукати.

Починайте день правильно

Уникайте споживання солодощів на сніданок. Як дітям так і дорослим варто починати ранок з поживного сніданку, який містить: овочі, фрукти, цільнозернові продукти та білки. Зробіть його особливим, святковим, але корисним!

Шукайте альтернативу Великоднім частуванням

Маєте велике бажання витратити кошти на ласощі? Кому не приємно отримати у подарунок паску чи шоколад? Щоб зробити подарунок, не обов’язково накривати велике застілля чи скуповувати пекарні. Матеріальні, проте важливі речі, можуть стати приємною несподіванкою.

Посмакуйте трішки, але уникайте переїдання

Навіть, якщо на вашому столі є некорисна їжа, дозвольте собі почастувати нею. Не споживайте багато, насолодіться трішки. Важливо контролювати себе та не переїдати, тоді все буде добре!

Під час святкування не забувайте про здоров’я, щоб не нашкодити собі чи близьким, вказують у ЦГЗ.

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