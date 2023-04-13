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Как праздновать Пасху без вреда для здоровья и лишнего веса - советы специалистов

Как праздновать Пасху без вреда для здоровья и лишнего веса - советы специалистов

Киев • УНН

 • 969226 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Во время празднования Пасхи традиционно подают большое количество блюд, и люди могут столкнуться с перееданием, после которого чувствуют себя нехорошо. Как праздновать без вреда для здоровья и лишнего веса, рассказали в Центре общественного здоровья, пишет УНН.

В ЦОЗ дают 7 советов, что можно сделать:

Относитесь к покупкам избирательно, выбирайте качественные продукты

В супермаркете есть соблазн купить всего и побольше. Если вы решили отдать предпочтение сладостям, выбирайте несколько продуктов, но качественных. Избегайте оптовых покупок, чтобы не купить больше, чем вам на самом деле нужно.

Делитесь вкусностями с друзьями

На Пасху вам могут подарить много конфет, пасок, печенья и тому подобное. Не съедайте все сами, поделитесь сладостями с родными и друзьями. Можете отложить часть лакомств и съесть их в течение недели, чтобы избежать лишних калорий.

Больше двигайтесь

Несколько лишних калорий во время праздников — это допустимо! Однако, чтобы избежать их накопления и использовать избыточную энергию, выполняйте простое правило — больше двигайтесь! Семейная прогулка, игра с мячом, пробежка с домашним любимцем — любая физическая активность, которая вам нравится, будет полезной.

Выбирайте здоровую пищу

Праздничный стол стоит наполнить здоровыми блюдами. Используйте в рецептах много овощей и цельнозерновых продуктов. Потребляйте нежирный белок, а низкокалорийные продукты сделайте основой вашего стола. Есть много креативных весенних рецептов здорового питания, стоит лишь немного поискать.

Начинайте день правильно

Избегайте потребления сладостей на завтрак. Как детям так и взрослым следует начинать утро с питательного завтрака, который содержит: овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и белки. Сделайте его особенным, праздничным, но полезным!

Ищите альтернативу Пасхальным угощениям

Есть большое желание потратиться на лакомства? Кому не приятно получить в подарок паску или шоколад? Чтобы сделать подарок, не обязательно накрывать большое застолье или скупать пекарни. Материальные, но важные вещи, могут стать приятной неожиданностью.

Попробуйте немного, но избегайте переедания

Даже если на вашем столе есть бесполезная еда, позвольте себе угоститься ею. Не потребляйте много, насладитесь немножко. Важно контролировать себя и не переедать, тогда все будет хорошо!

Во время празднования не забывайте о здоровье, чтобы не навредить себе или близким, указывают в ЦОЗ.

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