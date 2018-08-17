Як СБУ знешкоджувала "диверсантів" на Закарпатті: звіт про бойові навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Закарпатській області СБУ провела масштабні антитерористичні навчання. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“У результаті ефективних і злагоджених дій спецпідрозділів „диверсанти“ були знешкоджені, наслідки їхньої підривної діяльності локалізовані”, — йдеться у повідомленні.
Під час навчань силовики здійснили комплекс заходів із нейтралізації і знешкодження умовних терористів, які за легендою навчань збиралися вчинити серію терактів та диверсій на об’єктах критичної інфраструктури регіону, а також планували провокації серед мирного населення.
У тренуваннях, які відбулись у Великоберезнянському, Перечинському та Ужгородському районах області в умовах максимально наближених до реальних, взяли участь регіональні підрозділи СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, Збройних Сил, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держспецзв’язку, представники органів державної влади та місцевого самоврядування.
Навчання проводились з метою посилення рівня міжвідомчої взаємодії із запобігання диверсійним та терористичним загрозам на об’єктах підвищеної небезпеки та в місцях масового скупчення людей.
Координаційна група АТЦ проаналізувала ефективність використання силовиками сил та засобів, відзначивши високий рівень підготовки та взаємодії всіх задіяних суб'єктів боротьби з тероризмом до виконання завдань із запобігання терористичним загрозам диверсіям на об'єктах критичної інфраструктури та забезпечення правопорядку серед мирного населення.
Раніше спецназ СБУ провів антитерористичні навчання на Чорному морі.