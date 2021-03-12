Як підвищити продуктивність українського фермера - експерт

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“Перший спосіб: ми податково стимулюємо тих, хто робить переробку. Друге: ми стимулюємо фізичних осіб — сімейних фермерів — інноваціями і безповоротними коштами, щоб вони не руками доїли корів, а доїльними апаратами, щоб вони не у банках у льохах зберігали видоєне молоко, а в спеціальних ємностях із холодильним обладнанням. Третє: ми підтримуємо тваринників, бо це робочі місця і живий органічний продукт для України — м’ясо, молоко, сири тощо”, — розповів Івченко про три першочергових заходи з підтримки фермерства в Україні.

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Наступними кроками, за його словами, мають бути підтримка виробників нішевих культур і стимулювання “зерновиків” перероблювати свою продукцію в Україні.

“Ми підтримуємо всі нішеві культури. І все більше закручуємо гайки зерновикам, або створюємо умови, щоб вони хоча б частково переробляли зерно в Україні, як це зробили в Туреччині та Єгипті. Там зерно приходить, і прямо в морських портах перемелюється в борошно та продається. Якщо такі умови будуть створені, то ми поступово будемо змінювати і вектор нашої аграрної політики”, — вважає Вадим Івченко.

Доповнення

Нагадаємо, раніше президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах заявив, що фермерство має стратегічне значення для України, але при владі не переймаються його підтримкою.