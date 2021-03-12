Как повысить производительность украинского фермера - эксперт

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"Первый способ: мы налогово стимулируем тех, кто делает переработку. Второе: мы стимулируем физических лиц - семейных фермеров - инновациями и необратимыми средствами, чтобы они не руками доили коров, а доильными аппаратами, чтобы они не в банках в погребах хранили выдоенное молоко, а в специальных емкостях с холодильным оборудованием. Третье: мы поддерживаем животноводов, потому что это рабочие места и живой органический продукт для Украины - мясо, молоко, сыры и т.д.", - рассказал Ивченко о трех первоочередных мерах по поддержке фермерства в Украине.

Детали

Следующими шагами, по его словам, должны быть поддержка производителей нишевых культур и стимулирование "зерновиков" перерабатывать свою продукцию в Украине.

"Мы поддерживаем все нишевые культуры. И все больше закручиваем гайки зерновикам, или создаем условия, чтобы они хотя бы частично перерабатывали зерно в Украине, как это сделали в Турции и Египте. Там зерно приходит, и прямо в морских портах перемалывается в муку и продается. Если такие условия будут созданы, то мы постепенно будем менять и вектор нашей аграрной политики", - считает Вадим Ивченко.

Дополнение

Напомним, ранее президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что фермерство имеет стратегическое значение для Украины, но во власти не занимаются его поддержкой.