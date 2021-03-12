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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52526 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 73282 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110190 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145727 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196004 просмотра

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Как повысить производительность украинского фермера - эксперт

Как повысить производительность украинского фермера - эксперт

Киев  •  УНН

 • 18360 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Государство может с помощью ряда мер повысить эффективность украинского маленького и среднего фермера, ведь Украине выгоднее поддерживать именно его, а не крупные агрохолдинги. Об этом в экспертном интервью о состоянии аграрной отрасли Украины УНН рассказал народный депутат VIII и IX созывов Верховной Рады Украины и член комитета ВР по аграрной политике Вадим Ивченко.

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Цитата:

"Первый способ: мы налогово стимулируем тех, кто делает переработку. Второе: мы стимулируем физических лиц - семейных фермеров - инновациями и необратимыми средствами, чтобы они не руками доили коров, а доильными аппаратами, чтобы они не в банках в погребах хранили выдоенное молоко, а в специальных емкостях с холодильным оборудованием. Третье: мы поддерживаем животноводов, потому что это рабочие места и живой органический продукт для Украины - мясо, молоко, сыры и т.д.", - рассказал Ивченко о трех первоочередных мерах по поддержке фермерства в Украине.

Детали

Следующими шагами, по его словам, должны быть поддержка производителей нишевых культур и стимулирование "зерновиков" перерабатывать свою продукцию в Украине.

"Мы поддерживаем все нишевые культуры. И все больше закручиваем гайки зерновикам, или создаем условия, чтобы они хотя бы частично перерабатывали зерно в Украине, как это сделали в Турции и Египте. Там зерно приходит, и прямо в морских портах перемалывается в муку и продается. Если такие условия будут созданы, то мы постепенно будем менять и вектор нашей аграрной политики", - считает Вадим Ивченко.

Дополнение

Напомним, ранее президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что фермерство имеет стратегическое значение для Украины, но во власти не занимаются его поддержкой.

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