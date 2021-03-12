Как повысить производительность украинского фермера - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Государство может с помощью ряда мер повысить эффективность украинского маленького и среднего фермера, ведь Украине выгоднее поддерживать именно его, а не крупные агрохолдинги. Об этом в экспертном интервью о состоянии аграрной отрасли Украины УНН рассказал народный депутат VIII и IX созывов Верховной Рады Украины и член комитета ВР по аграрной политике Вадим Ивченко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аграрии растеряны и думают, как выживать: Ивченко рассказал о настроениях фермеров за 4 месяца до открытия рынка земли
Цитата:
"Первый способ: мы налогово стимулируем тех, кто делает переработку. Второе: мы стимулируем физических лиц - семейных фермеров - инновациями и необратимыми средствами, чтобы они не руками доили коров, а доильными аппаратами, чтобы они не в банках в погребах хранили выдоенное молоко, а в специальных емкостях с холодильным оборудованием. Третье: мы поддерживаем животноводов, потому что это рабочие места и живой органический продукт для Украины - мясо, молоко, сыры и т.д.", - рассказал Ивченко о трех первоочередных мерах по поддержке фермерства в Украине.
Детали
Следующими шагами, по его словам, должны быть поддержка производителей нишевых культур и стимулирование "зерновиков" перерабатывать свою продукцию в Украине.
"Мы поддерживаем все нишевые культуры. И все больше закручиваем гайки зерновикам, или создаем условия, чтобы они хотя бы частично перерабатывали зерно в Украине, как это сделали в Турции и Египте. Там зерно приходит, и прямо в морских портах перемалывается в муку и продается. Если такие условия будут созданы, то мы постепенно будем менять и вектор нашей аграрной политики", - считает Вадим Ивченко.
Дополнение
Напомним, ранее президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что фермерство имеет стратегическое значение для Украины, но во власти не занимаются его поддержкой.