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Як отримати грантову підтримку на власну справу в сфері продбезпеки - покрокова інструкція від ветерану

Як отримати грантову підтримку на власну справу в сфері продбезпеки - покрокова інструкція від ветерану

Київ • УНН

 • 533435 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Цієї весни Благодійний Фонд "МХП-Громаді" спільно з Українським ветеранським фондом оголосили про можливість для ветеранів отримати грантову підтримку на власну справу в сфері продбезпеки. Ветеран та підприємець Квятковський Олександр надав покрокову інструкцію для отримання такого гранту, який складає від 500 тис. грн до 1,5 млн. грн, передає УНН.

Деталі

За словами Олександра Квятковського, спершу варто зрозуміти, що ви вже вмієте, спираючись на свій досвід. Надалі - проаналізувати ринок: чи є попит на вашу ідею (послуги, виробництво тощо), чи висока конкуренція та який фінансовий поріг входження на ринок: скільки потрібно на запуск справи.

Після детального аналізу, варто розглянути усі можливі грантові програми. Далі - зібрати усі потрібні документи: виписки з податкової (це займає декілька днів), гарантійні листи, підготувати проєктну заявку і створити кошторис.

І лише після цього - заповнити конкурсну заявку.

“На заповнення усіх документів варто закладати близько одного тижня. Заповнити аплікаційну форму не складно, якщо у вас є вже сформована ідея: ви описуєте етапи реалізації, цілі, яких будете досягати, ризики та способи протидії. Врахуйте усі критерії, за якими експерти будуть оцінювати ваш проєкт (вони є на сайті). Друзі чи колеги можуть оцінити вашу заявку, вказати вам на сильні та слабкі сторони вашого бізнесу. А проєктні менеджери Фонду допоможуть за потреби оформити все згідно з вимогами й правилами програми”, - наголосив Олександр Квятковський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Український ветеранський фонд Мінветеранів спільно з “МХП – Громаді” запускає фінансування ветеранського бізнесу

Заявки на отримання гранту можна подати до 10 квітня за цим посиланням - https://veteranfund.com.ua/contests/varto-do-own/

Додамо

4 квітня стартував грантовий конкурс “Роби своє”. Підприємці з регіонів можуть отримати на започаткування чи продовження власного бізнесу до 100 тис. грн. Цього року планується підтримати не менше ніж 50 проєктів, а сумарний бюджет конкурсу становить 6 млн грн.

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