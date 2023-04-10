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Как получить грантовую поддержку на собственное дело в сфере продбезопасности - пошаговая инструкция от ветерана

Как получить грантовую поддержку на собственное дело в сфере продбезопасности - пошаговая инструкция от ветерана

Киев • УНН

 • 533433 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Этой весной Благотворительный Фонд "МХП-Громаді" совместно с Украинским ветеранским фондом объявили о возможности для ветеранов получить грантовую поддержку на собственное дело в сфере продбезопасности. Ветеран и предприниматель Александр Квятковский предоставил пошаговую инструкцию для получения такого гранта, который составляет от 500 тыс. грн до 1,5 млн грн, передает УНН.

Детали

По словам Александра Квятковского, сначала стоит понять, что вы уже умеете, опираясь на свой опыт. В дальнейшем - проанализировать рынок: есть ли спрос на вашу идею (услуги, производство и т.д.), высока ли конкуренция и какой финансовый порог вхождения на рынок: сколько нужно на запуск дела.

После детального анализа, стоит рассмотреть все возможные грантовые программы. Далее - собрать все необходимые документы: выписки из налоговой (это занимает несколько дней), гарантийные письма, подготовить проектную заявку и создать смету.

И только после этого - заполнить конкурсную заявку.

“На заполнение всех документов стоит закладывать около одной недели. Заполнить аппликационную форму не сложно, если у вас есть уже сформированная идея: вы описываете этапы реализации, цели, которых будете достигать, риски и способы противодействия. Учтите все критерии, по которым эксперты будут оценивать ваш проект (они есть на сайте). Друзья или коллеги могут оценить вашу заявку, указать вам на сильные и слабые стороны вашего бизнеса. А проектные менеджеры Фонда помогут при необходимости оформить все согласно требованиям и правилам программы”, - отметил Александр Квятковский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский ветеранский фонд Минветеранов совместно с “МХП – Громаді” запускает финансирование ветеранского бизнеса

Заявки на получение гранта можно подать до 10 апреля по этой ссылке - https://veteranfund.com.ua/contests/varto-do-own/

Добавим

4 апреля стартовал грантовый конкурс “Роби своє”. Предприниматели из регионов могут получить на открытие или продолжение собственного бизнеса до 100 тыс. грн. В этом году планируется поддержать не менее 50 проектов, а суммарный бюджет конкурса составляет 6 млн грн.

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