Я не святоша: "контрабандист" Фірманюк розповів, ким є насправді

“Якщо скажу, що я — „святоша“, це точно буде неправда. Святих немає, і я не виняток”, — зазначив він.

За словами Фірманюка, на ринку логістики він з 90-х років. За цей час пройшов усі реалії українського бюрократичного апарату та корупції в ньому.

“Все просто. Є система, в якій ти або погоджуєшся працювати на тих умовах які є, а це: хабарі, відкати, оптимізація... або ти вибуваєш з бізнесу. У мене було різне. Але не тому, що я цього прагнув, а тому що це правила гри”, — каже він.

Чути своє прізвище у списку “ключових контрабандистів” Фірманюку дивно — ані він, ані його компанія участі у чорних схемах ніколи не брали.

“Ми не ідеальні, але ми маємо червоні лінії, за які не переступаємо. Ми працюємо так, щоб завтра у нас вдома не було обшуків. І, до речі, за час роботи у нас їх не було жодного разу. Хоча наш офіс поруч з СБУ”, — підкреслив він.

Фірманюк переконаний, що Нефьодов у своєму виступі посилається на публікації в ЗМІ, за які хтось щедро заплатив.

“Fake news правлять світом. Якщо більш детально, то, на жаль, українські ЗМІ за останні роки перетворилися на інструмент формування в головах людей викривленої реальності, яку не те що неможливо спростувати, її інколи не встигаєш відстежувати”, — каже Фірманюк.

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