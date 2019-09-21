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WSJ: Трамп у розмові з Зеленським вісім разів згадував про Байдена

Київ • УНН

 • 13697 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським у липні щонайменше вісім разів називав прізвище кандидата в президенти Джо Байдена, закликаючи почати розслідування в Україні проти його сина. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, ознайомлені із ситуацією, інформує УНН.

Видання відзначає, що Трамп чинив тиск на Зеленського в ході розмови, закликаючи почати розслідування та співпрацювати з особистим юристом Трампа Руді Джуліані в ході цього розслідування.

Одне з джерел газети вказало, що Трамп торкався питання про надання допомоги Україні, і не вірить в те, що президент США щось запропонував президенту України в обмін на розслідування.

Нагадаємо, адвокат Трампа випадково проговорився, що просив Україну розслідувати справу Байдена.

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