WSJ: Трамп у розмові з Зеленським вісім разів згадував про Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським у липні щонайменше вісім разів називав прізвище кандидата в президенти Джо Байдена, закликаючи почати розслідування в Україні проти його сина. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, ознайомлені із ситуацією, інформує УНН.
Видання відзначає, що Трамп чинив тиск на Зеленського в ході розмови, закликаючи почати розслідування та співпрацювати з особистим юристом Трампа Руді Джуліані в ході цього розслідування.
Одне з джерел газети вказало, що Трамп торкався питання про надання допомоги Україні, і не вірить в те, що президент США щось запропонував президенту України в обмін на розслідування.
Нагадаємо, адвокат Трампа випадково проговорився, що просив Україну розслідувати справу Байдена.