WOG впроваджує на своїх заправках розрахунок смартфоном за допомогою Android Pay

"Це дозволить клієнтам WOG легко і просто розраховуватися на касі за допомогою свого смартфона або "розумних годин", що підтримують функцію NFC (технологія бездротового високочастотного зв'язку малого радіусу дії). Для проведення миттєвої оплати досить просто прикласти розблокувати пристрій до терміналу", - відзначили в WOG.

В Android Pay також можна додавати інформацію про бонуси, знижки і іншы карти лояльності.

"WOG стратегічно працює над безперервним поліпшенням власного сервісу, зокрема, створює зручні для клієнта умови для оплати. І коли з'являються інноваційні споживчі рішення, ми їх підтримуємо і інтегруємо. Android Pay від Google - один із прикладів, які працюють на підвищення якості і швидкості обслуговування", - зазначила директор з маркетингу компанії WOG Ольга Капустіна.

Android Pay-система безконтактних платежів, що дозволяє прив'язати банківську карту до додатка, а потім використовувати смартфон або "розумні годинник" для оплати товарів і послуг.

Нагадаємо, в квітні клієнти мережі АЗК WOG отримали можливість розраховуватися за паливо і заправляти свій автомобіль самостійно, без сторонньої допомоги, а також без необхідності виходити з автомобіля.

Це стало можливим завдяки унікальному сервісу WOG PAY, який був інтегрований в мобільний додаток WOG PRIDE.