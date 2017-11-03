WOG запускает на своих заправках расчет смартфоном с помощью Android Pay

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 9177 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 70359 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 135836 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109537 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111748 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109390 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101884 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106244 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102945 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148643 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
WOG запускает на своих заправках расчет смартфоном с помощью Android Pay

WOG запускает на своих заправках расчет смартфоном с помощью Android Pay

Киев  •  УНН

 • 9131 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Компания WOG запускает возможность оплаты товаров и услуг на своих заправках с помощью смартфона и приложения Android Pay, передает УНН.

"Это позволит клиентам WOG легко и просто расплачиваться на кассе при помощи своего смартфона или "умных часов", поддерживающих функцию NFC (технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия). Для проведения мгновенной оплаты достаточно просто приложить разблокированное устройство к терминалу", - отметили в WOG.

В Android Pay также можно добавлять информацию о бонусных, скидочных и других картах лояльности.

"WOG стратегически работает над беспрерывным улучшением собственного сервиса, в частности, создает удобные для клиента условия для оплаты. И когда появляются инновационные потребительские решения, мы их поддерживаем и интегрируем.

Android Pay от Google – один из примеров, работающих на повышение качества и скорости обслуживания", отметила директор по маркетингу компании WOG Ольга Капустина.

Android Pay —система бесконтактных платежей, позволяющая привязать банковскую карту к приложению, а затем использовать смартфон или 2умные часы2 для оплаты товаров и услуг.

Напомним, в апреле клиенты сети АЗК WOG получили возможность рассчитываться за топливо и заправлять свой автомобиль самостоятельно, без посторонней помощи, а также без необходимости выходить из автомобиля.

Это стало возможным благодаря уникальному сервису WOG PAY, который был интегрирован в мобильное приложение WOG PRIDE.

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