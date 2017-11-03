WOG запускает на своих заправках расчет смартфоном с помощью Android Pay

"Это позволит клиентам WOG легко и просто расплачиваться на кассе при помощи своего смартфона или "умных часов", поддерживающих функцию NFC (технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия). Для проведения мгновенной оплаты достаточно просто приложить разблокированное устройство к терминалу", - отметили в WOG.

В Android Pay также можно добавлять информацию о бонусных, скидочных и других картах лояльности.

"WOG стратегически работает над беспрерывным улучшением собственного сервиса, в частности, создает удобные для клиента условия для оплаты. И когда появляются инновационные потребительские решения, мы их поддерживаем и интегрируем.

Android Pay от Google – один из примеров, работающих на повышение качества и скорости обслуживания", отметила директор по маркетингу компании WOG Ольга Капустина.

Android Pay —система бесконтактных платежей, позволяющая привязать банковскую карту к приложению, а затем использовать смартфон или 2умные часы2 для оплаты товаров и услуг.

Напомним, в апреле клиенты сети АЗК WOG получили возможность рассчитываться за топливо и заправлять свой автомобиль самостоятельно, без посторонней помощи, а также без необходимости выходить из автомобиля.



Это стало возможным благодаря уникальному сервису WOG PAY, который был интегрирован в мобильное приложение WOG PRIDE.