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WOG та “Укрзалізниця” дійшли компромісу щодо поставок дизпалива

WOG та “Укрзалізниця” дійшли компромісу щодо поставок дизпалива

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. ПАТ “Укрзалізниця” і ТОВ “Вог Аеро Джет” в рамках додаткових угод від 25 січня знайшли компроміс щодо поставки дизельного пального за контрактами. Так, компанії дійшли згоди скоротили обсяг партій ДП з 65 тис. тонн до 59 тис. тонн, зберігши загальну вартість контрактів практично без змін. Про це йдеться на порталі публічних закупівель ProZorro, передає УНН.

Так, обсяг поставки ДП по одному з контрактів зменшений з 25 тис. тонн до 22,731 тис. тонн, а загальна вартість партії залишилася колишньою — 515,166 млн гривень.

Таким чином, в рамках цього контракту, ціна однієї тонни палива зросла приблизно на 10%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Система ProZorro допускає перегляд цін на паливо в рамках тендерного договору

У рамках другого контракту обсяг поставки ДП скорочено з 10 тис. тонн до 9,093 тис. тонн, а загальна вартість партії зменшилася — з 206 млн 866,8 тис.грн до 206 млн 866,787 тис. грн.

Нагадаємо, в УЗ зміну цін ДП за контрактами назвали економічно обґрунтованою, і пояснили, що коригування вартості пального відбулося через коливання цін як на світових нафторинках, так і на українському.

“Навіть після перегляду умов контракту на закупівлю дизельного пального для залізничної галузі, його вартість залишається меншою за нижній рівень оптових цін на ринку нафтопродуктів України”, — наголосили залізничники.

“Укрзалізниця” також повідомила, що корегування вартості закупівлі до 10% передбачено ч.4 п.2 ст. 36 Закону України “Про публічні закупівлі”.

Підстава для такого кроку — висновок експертної організації, наприклад, такої як ДП “Держзовнішінформ”.

Також нагадаємо, за словами експерта Л.Косянчука, на тендерному ринку пального ціни сьогодні фіксувати дуже складно, адже вони залежать від багатьох факторів і досить оперативно здатні змінюватися. Саме тому, у діючому тендерному законодавстві країни передбачений сьогодні такий пункт — як зміна ціни за згодою сторін.

Експерт переконаний, що провідні і відомі оператори пального, такі як WOG, ОККО, Амік, не можуть і не будуть займатися корупцією під час тендерних закупівель.

“У них (провідні оператори ринку пального — ред.) немає навіть можливості займатися корупційними схемами і воно їм не потрібно, бо це надзвичайно потужні компанії. Тому такі компанії як WOG, ОККО, Амік — вони навіть не можуть і не будуть займатися корупційними схемами. Вся решта, — то може бути. Тому шукати темну кішку в темній кімнаті — це не доречно.

І абсолютно правильно у WOG кажуть, що коли тендер був виграний у минулому році, а на сьогоднішній день наша ВР чомусь, по — перше ліквідувала диференційну ставку акцизного податку в залежності від якості, — тому коригування ціни, з моєї точки зору, це якраз свідчить про відсутність корупційної складової”, — пояснив він.

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